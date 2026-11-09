Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’849 0.4%  SPI 20’912 0.4%  Dow 51’286 -0.5%  DAX 25’998 0.7%  Euro 0.9159 0.2%  EStoxx50 6’223 0.8%  Gold 4’097 0.7%  Bitcoin 60’653 -1.1%  Dollar 0.8183 -0.2%  Öl 97.1 -1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998NVIDIA994529Rheinmetall345850Partners Group2460882Novartis1200526ABB1222171
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Goldman Sachs Group Inc.: Neutral-Note für Siemens Healthineers-Aktie
RBC Capital Markets gibt GEA-Aktie Outperform
Cicor-Aktie legt kräftig zu: Zwei mehrjährige Rüstungsaufträge
Novartis-Aktie fester: FDA führt nach Tumorfällen Untersuchung über Risiko bei Zolgensma-Gentherapie durch
Sandoz-Aktie höher: Semaglutid-Präparat kommt in Brasilien auf den Markt
Suche...
Plus500 Depot

Nokia Aktie 472721 / US6549022043

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.11.2026 11:00:06

Norway Producer Price Inflation Quickens To 4-year High

Nokia
6.95 EUR 0.72%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Norway's producer price inflation accelerated further in September to the highest level in four years, data from Statistics Norway showed on Monday.

The producer price index jumped 59.0 percent year-on-year in September, much faster than the 48.8 percent spike in the previous month.

Moreover, the latest rate of growth was the quickest since September 2022, when prices surged 52.3 percent.

Prices for energy products grew 110.3 percent from last year, and the price index for extraction and related services surged by 105.9 percent. Data showed that utility and manufacturing prices climbed by 66.0 percent and 11.1 percent, respectively.

On a monthly basis, producer prices climbed 6.7 percent in October versus a 12.4 percent rise in September.

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
NVIDIA-Aktie unter Druck: CEO Huang hatte Affäre mit möglicher chinesischer Spionin
Bitcoin & Elon Musk: Was seine Energie-These für Anleger bedeutet
Aktien New York Schluss: Nasdaq-Erholung scheitert vor Apple und Wahlen
Gold, Öl & Co. in KW 45: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Weltbank-Prognose für 2026: Warum Energie und Edelmetalle deutlich teurer werden
Midterms: Schwere Niederlage für Trumps Republikaner bei Kongresswahl
MÄRKTE EUROPA/Abgaben nach US-Technologie-Ausverkauf - DAX unter 26.000 Punkten
SMI und DAX fester -- Asiens Börsen in Grün
Rheinmetall erhält Millionenauftrag für Luftverteidigung aus Belgien - Aktie steigt

Top-Rankings

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 45: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.