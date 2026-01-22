Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
Ryanair-Aktie im Blick: Wortgefecht mit Elon Musk sorgt für Aufmerksamkeit
Goldpreis: Gewinnmitnahmen wegen nachlassender geopolitischer Sorgen
Tesla-Aktie unter der Lupe: Die geplatzten Versprechen von CEO Musk - was 2025 nicht eingetreten ist
Galderma-Aktie: Zusammenarbeit mit Ipsen im Bereich Neuromodulatoren beendet - Fortschritte auf Kongress vorgestellt
Trump-Zölle zurückgezogen: So steht es um US-Dollar, Euro und Franken
22.01.2026 08:44:55

Norway Jobless Rate Falls To 10-month Low

(RTTNews) - Norway's unemployment rate declined in December to the lowest level in ten months, the labor force survey data from Statistics Norway showed on Thursday.

The seasonally adjusted jobless rate dropped to 4.3 percent in December from 4.5 percent in November.

Further, this was the lowest unemployment rate since February, when it was 4.1 percent.

The number of unemployed people decreased to 129,000 in December from 137,000 in the prior month, the agency said.

Data showed that the employment rate stood at 69.5 percent versus 69.0 percent in November.

On a trend basis, the unemployment rate continued to remain stable at 4.5 percent.

Top-Rankings

KW 3: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 3: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 3: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

