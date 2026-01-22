Nokia Aktie 472721 / US6549022043
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
22.01.2026 08:44:55
Norway Jobless Rate Falls To 10-month Low
(RTTNews) - Norway's unemployment rate declined in December to the lowest level in ten months, the labor force survey data from Statistics Norway showed on Thursday.
The seasonally adjusted jobless rate dropped to 4.3 percent in December from 4.5 percent in November.
Further, this was the lowest unemployment rate since February, when it was 4.1 percent.
The number of unemployed people decreased to 129,000 in December from 137,000 in the prior month, the agency said.
Data showed that the employment rate stood at 69.5 percent versus 69.0 percent in November.
On a trend basis, the unemployment rate continued to remain stable at 4.5 percent.
Inside Fonds
Aktien in diesem Artikel
|Nokia Oyj (Nokia Corp.) (Spons. ADRS)
|5.50
|0.00%
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerEntspannung im Grönland-Streit: SMI fester erwartet -- DAX vorbörslich höher -- Märkte in Fernost uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt dürften den Handelstag im Plus eröffnen. Am Donnerstag bewegen sich die wichtigsten asiatischen Indizes in unterschiedliche Richtungen.