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03.06.2026 01:08:59
New Zealand Terms Of Trade Slip 2.0% In Q1
(RTTNews) - The terms of trade in New Zealand sank a seasonally adjusted 2.0 percent on quarter in the first three months of 2026, Statistics New Zealand said on Wednesday.
That missed expectations for a drop of 1.2 percent following the 3.7 percent increase in the three months prior.
Export prices sank 2.7 percent on quarter after jumping 5.3 percent in the previous quarter, while import prices dipped 0.7 percent after climbing 1.5 percent in Q4.
Export volume rose 2.7 percent on quarter after falling 3.2 percent in the previous three months, while the services terms of trade rose 4.9 percent.
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