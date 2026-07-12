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13.07.2026 00:03:08
New Zealand Services Index Data Due On Monday
(RTTNews) - New Zealand will on Monday see June results for the Performance of Services Index from BusinessNZ, highlighting a light day for Asia-Pacific economic activity.
In May, the index score was 47.5, shy of the boom-or-bust line of 50 that separates expansion from contraction.
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