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22.05.2026 01:05:27
New Zealand Retail Sales Jump 0.9% In Q1
(RTTNews) - The total volume of seasonally adjusted retail sales was NZ$26 billion, up 0.9 percent on quarter, Statistics New Zealand said on Friday.
That was unchanged from the previous quarter, although it beat expectations for a gain of 0.5 percent.
The total value of seasonally adjusted retail sales was NZ$32 billion, up 2.2 percent or NZ$683 million.
Core retail sales rose 1.0 percent on quarter - again exceeding expectations for 0.8 percent after rising 1.5 percent in the three months prior.
The total value of actual retail sales was NZ$32 billion, up 6.1 percent or NZ$1.8 billion compared with the March 2025 quarter.
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