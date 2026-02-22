Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’860 0.4%  SPI 19’098 0.4%  Dow 49’626 0.5%  DAX 25’261 0.9%  Euro 0.9123 -0.1%  EStoxx50 6’131 1.2%  Gold 5’099 2.1%  Bitcoin 52’770 1.7%  Dollar 0.7761 0.1%  Öl 71.8 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156NVIDIA994529
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Depot-Vergleich: Die besten Online Broker der Schweiz im Test
VW-Aktie: Beschäftigungssicherung für Batterietochter PowerCo beschlossen
Novartis-Aktie: Allianz mit Unnatural Products
Castle Private Equity-Aktie: In 2025 Millionen-Gewinn verzeichnet
Leclanché-Aktie: Finanzierungsvereinbarung für den kurzfristigen Betrieb gesichert
Suche...
22.02.2026 22:31:07

New Zealand Retail Sales Data Due On Monday

(RTTNews) - New Zealand will on Monday release Q4 numbers for retail sales and January figures for credit card spending, highlighting a light day for Asia-Pacific economic activity.

Retail sales are expected to rise 0.6 percent on quarter, slowing from 1.9 percent in the previous three months. Card spending was down 0.3 percent on year in December.

Singapore will provide January data for consumer prices; in December, overall inflation was up 0.3 percent on month and 1.2 percent on year, while core CPI also rose an annual 1.2 percent.

Thailand is scheduled to release January trade data sometime this week; in December, imports were up 18.8 percent and exports jumped 16.8 percent for a trade deficit of $350 million.

Finally, the markets in Japan (Emperor's birthday) and China (Lunar New Year) are closed on Monday and will re-open on Tuesday.

Meistgelesene Nachrichten

KW 8: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Die Performance der Kryptowährungen in KW 8: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Gold, Öl & Co. in KW 8: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Analyse: Outperform-Bewertung für Airbus SE-Aktie von Bernstein Research
Nestlé-Aktie-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet mit Neutral
KW 7: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Unity Software Inc. Q4 Loss Declines
Goldmarkt im Fokus: Goldman Sachs erwartet 2026 einen spürbaren Anstieg
DAX aktuell: DAX klettert am Freitagmittag
Schwacher Handel: NASDAQ 100 leichter

Top-Rankings

KW 8: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 8: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 8: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
22:06 EU-Politiker will US-Zoll-Deal auf Eis legen
22:06 Moskau erwartet neue Friedensgespräche in Kürze
22:04 ROUNDUP/Iran: Verhandlungen mit USA wohl Donnerstag in Genf
20:34 dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende
20:15 Iran: Verhandlungen mit USA wohl Donnerstag in Genf
20:10 Selenskyj verurteilt 'zynischen und grausamen Terroranschlag' in Lwiw
19:21 KORREKTUR: 500 Passagiere sitzen wegen Schnee nachts in Flugzeugen fest
19:03 ROUNDUP: Sicherheitskräfte erschießen Mann bei Trump-Anwesen
19:01 Koalition auf Zielgeraden bei Gesprächen über Heizungsgesetz
18:34 WDH/GESAMT-ROUNDUP 2: Trumps Zoll-Niederlage, neue Zölle: EU prüft Folgen