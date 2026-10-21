Britische Pfund - Neuseeland-Dollar GBP - NZD
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Tools
|Snapshot
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Währungsrechner
|Historisch
|Realtimekurs
|
22.10.2026 01:04:47
New Zealand Overall Inflation +0.7% On Quarter In Q3
(RTTNews) - Overall consumer prices in New Zealand were up 0.7 percent on quarter in the third quarter of 2026, Statistics New Zealand said on Thursday.
That was beneath expectations for 0.8 percent and down from 1.5 percent in the previous three months.
Higher quarterly prices were recorded for: international air transport, up 14.3 percent; local authority rates and payments, up 6.2 percent; and vegetables, up 10.5 percent.
On a yearly basis, inflation was up 3.7 percent - again shy of forecasts for 3.8 percent and down from 4.1 percent in the second quarter.
Higher annual prices were recorded for: petrol, up 19.1 percent; purchase of housing, up 3.2 percent; and electricity, up 9.3 percent.
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Devisen in diesem Artikel
|GBP/NZD
|2.3523
|-0.0010
|-0.04
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX beenden Handel im Plus -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte mit positiver Tendenz. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte deutlichere Gewinne. An der Wall Street ging es am Mittwoch nach oben. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneins.