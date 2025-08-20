Britische Pfund - Neuseeland-Dollar GBP - NZD
21.08.2025 01:07:18
New Zealand Has NZ$578 Million Trade Deficit
(RTTNews) - New Zealand posted a merchandise trade deficit of NZ$578 million in July, Statistics New Zealand said on Thursday.
That was well shy of expectations for a surplus of NZ$70 million following the upwardly revised NZ$203 million surplus in June (originally NZ$142 million).
Exports came in at NZ$6.71 billion, up from the downwardly revised NZ$6.53 billion in the previous month (originally NZ$6.63 billion).
Imports were at NZ$7.28 billion, up from the downwardly revised NZ$6.33 billion a month earlier (originally NZ$6.49 billion).
|GBP/NZD
|2.3104
|0.0211
|0.92
