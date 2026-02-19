Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’800 -0.1%  SPI 19’020 -0.1%  Dow 49’395 -0.5%  DAX 25’044 -0.9%  Euro 0.9127 0.1%  EStoxx50 6’060 -0.7%  Gold 4’996 0.4%  Bitcoin 51’839 0.9%  Dollar 0.7752 0.3%  Öl 71.9 2.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Zurich Insurance1107539Roche1203204Rheinmetall345850NVIDIA994529ABB1222171Novartis1200526Swiss Re12688156Partners Group2460882Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Newmont-Aktie in Grün: Gemischte Zahlen übertreffen Erwartungen nur teilweise
Kontroverse um Palantir-Aktie: CEO Karp verteidigt ICE-Zusammenarbeit und US-Behördenprojekte
Opendoor-Aktie zweistellig im Plus: Zahlen des Immobilien-Plattformer überzeugen Anleger
Amazon-Aktie stabilisiert sich: Trotz Buffett-Abgaben sehen Experten Chancen
Microsoft-Aktie vor der Trendwende? Insider-Aktivität schürt Hoffnung auf Kurs-Rally
Suche...
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

19.02.2026 22:57:21

New Zealand Has NZ$519 Million Trade Deficit

(RTTNews) - New Zealand posted a merchandise trade deficit of NZ$519 million in January, Statistics New Zealand said on Friday.

That beat forecasts for a shortfall of NZ$745 million following the downwardly revised NZ$88 million deficit (originally a NZ$52 million surplus).

Exports rose 2.6 percent on year or NZ$157 million to NZ$6.21 billion, while imports added an annual 1.9 percent or NZ$126 million to NZ$6.73 billion.

Annual goods exports were valued at NZ$80.7 billion, up NZ$8.7 billion from the previous year. Annual goods imports were NZ$83.0 billion, up NZ$3.6 billion from the previous year. The annual trade deficit was NZ$2.310 billion. In the year ended January 2025, the deficit was NZ$7.3 billion.

Meistgelesene Nachrichten

Depot-Update Q4 2025: So investiert Warren Buffett - letztes Berkshire-Portfolio vom Starinvestor
SAP-Aktie schwächelt: Dividende soll erhöht werden
Airbus-Aktie dennoch im Minus: Umsatz und Ergebnis ziehen an - Dividende steigt
Nestlé-Aktie steigt: Wachstum zieht an - Corporate Governance gestärkt
DroneShield-Aktie im Minus: Neue Stammaktien sollen gelistet werden
Erste Schätzungen: Broadcom informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Paukenschlag aus Washington: Bayer-Aktie profitiert von historischem US-Dekret
NVIDIA-Aktie vor Bilanzvorlage: Gelingt dem KI-Giganten die nächste Überraschung?
Amrize-Aktie zieht an: Zahlen, Sonderdividende und Aktienrückkaufprogramm geben Rückenwind
Zurich-Aktie dennoch schwächer: Versicherer schraubt Gewinn weiter in die Höhe

Top-Rankings

Depot-Update Q4 2025: So investiert Warren Buffett - letztes Berkshire-Portfolio vom Starinvestor
Berkshire Hathaway im Wandel: Während Greg Abel als neuer CEO übernimmt, gibt das aktuelle Portf ...
Bildquelle: istockphoto / EdStock
KW 7: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 7: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

GBP/NZD 2.2537 -0.0093
-0.41

finanzen.net News

Datum Titel
22:58 Streit um Energie: Orban erhöht Druck auf Ukraine
22:20 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Möglicher Krieg mit Iran belastet Börsen
22:16 Aktien New York Schluss: Möglicher Krieg mit Iran belastet Börsen
22:06 Gestrandete Astronauten - Nasa stuft Vorfall als schwerwiegend ein
22:00 Trump sieht Festnahme von Ex-Prinz Andrew als 'Schande'
21:38 ROUNDUP: Trump will in '10, 15 Tagen' Deal mit Iran
21:10 ROUNDUP 4/Der Epstein-Skandal im Königreich: Ex-Prinz Andrew abgeführt
21:03 ROUNDUP: Ex-Prinz Andrew nach Festnahme wieder freigelassen
20:59 Devisen: Euro tritt auf der Stelle
20:55 Ex-Prinz Andrew nach Festnahme wieder freigelassen