SMI 13’365 -0.5%  SPI 18’404 -0.5%  Dow 49’192 -0.8%  DAX 25’421 0.1%  Euro 0.9328 0.0%  EStoxx50 6’030 0.2%  Gold 4’587 -0.2%  Bitcoin 76’566 5.3%  Dollar 0.8009 0.0%  Öl 65.5 1.9% 
Die Top 5-Performer 2025 im DAX: Hier sehen Analysten auch 2026 weiter Luft nach oben?
NVIDIA-Aktie, Gold und Co.: Dieser überraschende Aufsteiger zählt nun zu den Top-Assets der Welt
Alphabet mit über 4-Bllionen-Dollar Marktkapitalisierung: Apple-Partnerschaft beflügelt die Aktie
Apple attackiert Adobe mit Kreativ-Abo - Adobe-Aktie unter Druck
Ausblick: Citigroup legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
14.01.2026 00:10:07

New Zealand Building Permits Rise 2.8% In November

(RTTNews) - The total number of building permits issued in November was up a seasonally adjusted 2.8 percent on month in November, Statistics New Zealand said on Wednesday - coming in at 3,517.

That follows the upwardly revised 0.7 percent decline in October (originally -0.9 percent).

In the year ended November 2025, the actual number of new dwellings consented was 35,969, up 7.0 percent from the year ended November 2024.

The annual value of non-residential building work consented was NZ$8.8 billion, down 6.9 percent from the year ended November 2024.

Permits were issued for 1,607 stand-alone houses; 1,596 townhouses, flats, and units; 184 apartments; and 130 retirement village units.

Rheinmetall-Aktie fällt dennoch: Lieferung von Lynx-Panzer für die Ukraine
Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS reagieren erneut auf geopolitische Spannungen
Sika-Aktie bricht ein: Umsatzrückgang in 2025 - weiter verhaltene Märkte erwartet
Rheinmetall-Aktie-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet mit Overweight
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
NVIDIA-Aktie, Gold und Co.: Dieser überraschende Aufsteiger zählt nun zu den Top-Assets der Welt
UBS-Aktie letztlich unter Druck: Gemischte Reaktion auf strengere Kapitalvorgaben
UBS-Aktie tiefer: Sergio Ermotti will wohl im April 2027 zurücktreten
Idorsia-Aktie schliesslich in Rot: Positive Studiendaten zu Lucerastat
ams-OSRAM-Aktie leichter: Fortgeschrittene Verhandlungen über Verkauf von Geschäftsaktivitäten

KW 2: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 2: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 2: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
23:35 GNW-News: Aqua free startet mit "Shower2go" in den B2C-Markt: Mobile Reisedusche für sicheres Duschen ohne Legionellen für unterwegs
23:11 WDH/Wadephul in Washington: Mehr Konsens als Dissens mit den USA
23:08 Musks Satelliten-Internet Starlink kostenlos im Iran
23:07 GNW-News: Geotab Daten zeigen: EV-Batterien bleiben auch bei zunehmender Schnellladung stabil
23:06 Wadephul in Washington: Mehr Konsens als Dissenz mit den USA
22:36 BVB besiegt Werder Bremen und festigt Tabellenplatz Zwei
22:33 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Dow schwächelt nach Rekordhoch
22:20 Aktien New York Schluss: Dow schwächelt nach Rekordhoch
21:39 Selenskyj räumt schwere Lage in der Ukraine ein
21:00 Devisen: Eurokurs bleibt leicht unter Druck