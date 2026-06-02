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03.06.2026 01:00:44

New Zealand Building Consents Jump 10.9% In April

(RTTNews) - The total number of building permits issued in Zealand was up a seasonally adjusted 10.9 percent on month in April, Statistics New Zealand said on Wednesday - after slipping 08 percent in March.

In April, there were 3,692 new dwellings consented, comprising 1,604 stand-alone houses, 1,530 townhouses, flats, and units, 499 apartments and 59 retirement village units.

On a yearly basis, the actual number of new dwellings consented was 39,087, up 16 percent from the year ended April 2025.

The annual value of non-residential building work consented was A$8.9 billion, down 0.4 percent from the year ended April 2025.

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