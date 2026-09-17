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18.09.2026 01:06:35

New Zealand August Trade Deficit NZ$1.349 Billion

(RTTNews) - New Zealand posted a merchandise trade deficit of NZ$1.349 billion in August, Statistics New Zealand said on Friday.

That beat expectations for a shortfall of NZ$1.775 billion following the downwardly revised NZ$2.118 billion deficit in July (originally NZ$1.949 billion).

Exports were worth NZ$6.66 billion, down from the downwardly revised NZ$7.22 billion in the previous month (originally NZ$7.39 billion).

Imports were at NZ$8.00 billion, easing from the downwardly revised NZ$9.33 billion a month earlier (originally NZ$9.34 billion).

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