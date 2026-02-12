|Geopolitische Konkurrenz
|
12.02.2026 21:54:00
Nagel warnt vor politischem Druck auf Zentralbanken
Die Europäische Zentralbank (EZB) muss nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel trotz ihrer im EU-Recht verankerten Unabhängigkeit wachsam bleiben, nicht für fiskalische Zwecke in den Dienst genommen zu werden.
Da die Weltwirtschaft miteinander verflochten sei, könnte politischer Druck in einem Land die Verfolgung der Preisstabilität auch für das Eurosystem erschweren. "Das ist einer der Gründe, warum es für mich so wichtig ist, sich klar zur Unabhängigkeit der Zentralbanken zu bekennen", sagte er. Im Falle des Eurosystems sei die Unabhängigkeit zwar im Primärrecht der Europäischen Union verankert - "wir dürfen jedoch nicht übermässig selbstgefällig werden. Wir werden in Bezug auf unsere eigene Unabhängigkeit stets wachsam bleiben."
DOW JONES-
