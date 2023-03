MÄRKTE USA/Weiter steigende Zinsen drücken Aktienkurse

NEW YORK (Dow Jones)--Überwiegend mit Verlusten starten die US-Börsen am Donnerstag in den Handel. Unverändert bremst der Anstieg der US-Marktzinsen den Aktienmarkt aus. Der Dow-Jones-Index gewinnt 0,1 Prozent, gestützt vom kräftigen Plus der Salesforce-Aktie. Der S&P-500 verliert jedoch 0,5 Prozent, der Nasdaq-Composite gibt um 0,9 Prozent nach.

Am Vortag war die Zehnjahresrendite erstmals seit November wieder über die runde 4-Prozent-Marke gestiegen, nachdem zum einen aus Kreisen der US-Notenbank weitere falkenhafte Zinskommentare gekommen waren und zum anderen neue Konjunkturdaten die Sorge geschürt hatten, dass die steigenden Zinsen die Konjunktur abwürgen. Verschärfend kommen neue unerwartet hohe Inflationsdaten aus der Eurozone dazu, die die EZB zu einem strafferen Vorgehen bei den Zinserhöhungen veranlassen könnten als zuletzt erwartet.

Aus technischer Sicht gehe es für den S&P-500-Index nach den Einbussen der vergangenen Wochen und dem Durchbrechen diverser Unterstützungsmarken nun darum, das 3.900er Niveau zu halten, betonen die Analysten der Saxo Bank. Zuletzt lag er rund 50 Punkte darüber.

Unter den Konjunkturdaten des Tages ging die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche leicht zurück. Die Produktivität ausserhalb der Landwirtschaft im vierten Quartal wurde in zweiter Lesung deutlicher als erwartet nach unten, die Lohnstückkosten hingegen überraschend deutlich nach oben revidiert.

Bei den Einzelwerten bringt eine Flut von Quartalszahlen Bewegung in die Kurse. Dazu stehen Tesla im Fokus. Für die Aktie geht es um 7 Prozent nach unten. Der Elektroautobauer hat auf seinem Investorentag eine Plattform für Elektrofahrzeuge der "nächsten Generation" angekündigt, ist Details zu neuen Modellen wie auch Finanzprognosen aber schuldig geblieben.

Wolfspeed sacken um 11 Prozent ab. Der Kurs des ehemals unter dem Namen Cree firmierenden Halbleiter-Unternehmens, dessen Produkte auf Siliziumkarbid basieren, leidet stark darunter, dass bei Tesla die nächste Fahrzeuggeneration mit deutlich weniger Siliziumkarbid-Chips auskommen soll.

Die Salesforce-Aktie stützt derweil den Dow-Jones-Index, sie schnellt um 13,5 Prozent nach oben. Das Softwareunternehmen hat mit Gewinn und Umsatz die Erwartungen des Marktes übertroffen und rechnet damit, dass der Gewinn in diesem Jahr noch viel schneller auf Rekordniveau steigen werde. Dazu hat das Unternehmen ein neues Aktienrückkaufprogramm über 20 Milliarden Dollar angekündigt.

Ähnlich gut läuft es für Okta (+9,5%). Der Experte für Identitäts- und Zugriffsmanagement schnitt in seinem Berichtsquartal ebenfalls unerwartet gut ab und wartete mit einem zuversichtlichen Ausblick auf. Überzeugende Viertquartalszahlen verhelfen Macy's zu einem Plus von 9,4 Prozent.

Der Kurs der Kryptobank Silvergate bricht um 46 Prozent ein, nachdem sie ihren Jahresabschluss verschoben und Zweifel an ihrer Überlebensfähigkeit geäussert hat. Überdies hat die Kryptobörse Coinbase (-5,3%) die Zusammenarbeit mit Silvergate aufgekündigt. Silvergate kämpft damit, Abhebungen im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch des Krypto-Marktes zu decken.

Mit den Anleiherenditen geht es am Donnerstag weiter aufwärts. Die Zehnjahresrendite klettert um 7,2 Basispunkte auf 4,06 Prozent.

Am Devisenmarkt folgt der Dollar den US-Zinsen nach oben. Der Dollarindex rückt um 0,5 Prozent vor. Der Euro zeigt sich derweil unbeeindruckt von den jüngsten Inflationsdaten aus dem Euroraum. Nachdem in den vergangenen Tagen Verbraucherpreisdaten aus verschiedenen Euro-Ländern schon negativ überrascht hatten, dürfte vieles eingepreist sein, heisst es.

Die Ölpreise tendieren behauptet. Die Aussicht auf eine wieder steigende chinesische Nachfrage stütze, während die Sorge, dass in den USA der Ölbedarf zurückgehen könnte, die Preise bremse, berichten Händler.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 32.684,83 +0,1% 22,99 -1,4%

S&P-500 3.929,85 -0,5% -21,54 +2,4%

Nasdaq-Comp. 11.277,85 -0,9% -101,63 +7,8%

Nasdaq-100 11.839,62 -0,8% -98,95 +8,2%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,95 +5,9 4,89 53,0

5 Jahre 4,33 +6,6 4,26 33,0

7 Jahre 4,24 +6,7 4,17 26,8

10 Jahre 4,06 +7,2 3,99 18,5

30 Jahre 4,02 +6,5 3,96 5,1

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:29 Uhr Mi, 17:21 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0599 -0,7% 1,0639 1,0666 -1,0%

EUR/JPY 144,89 -0,2% 145,55 145,15 +3,2%

EUR/CHF 0,9985 -0,4% 1,0034 1,0023 +0,9%

EUR/GBP 0,8882 +0,1% 0,8886 0,8885 +0,4%

USD/JPY 136,77 +0,5% 136,80 136,09 +4,3%

GBP/USD 1,1933 -0,8% 1,1973 1,2004 -1,3%

USD/CNH (Offshore) 6,9275 +0,7% 6,9153 6,8786 -0,0%

Bitcoin

BTC/USD 23.275,36 -1,1% 23.368,55 23.624,43 +40,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 77,83 77,69 +0,2% +0,14 -3,4%

Brent/ICE 84,73 84,31 +0,5% +0,42 -0,7%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 47,61 47,08 +1,1% +0,52 -36,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.835,82 1.836,70 -0,0% -0,88 +0,7%

Silber (Spot) 20,75 21,03 -1,3% -0,28 -13,4%

Platin (Spot) 956,03 960,50 -0,5% -4,48 -10,5%

Kupfer-Future 4,07 4,17 -2,4% -0,10 +6,8%

===

