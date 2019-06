MÄRKTE USA/Hoffnungen auf niedrige Zinsen und Einigung im Handelsstreit treiben

NEW YORK (Dow Jones)--Die Hoffnungen auf eine lockere Zinspolitik der Notenbank und eine mögliche Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China schieben am Dienstag die Wall Street an. Am Vormittag europäischer Zeit hatte EZB-Präsident Mario Draghi bereits eine anhaltend lockere Geldpolitik angekündigt mit möglichen weiteren Schritten. Dies könnte auch die Bereitschaft zu entsprechendem Handeln bei der US-Notenbank erhöhen, auf der Zinsentscheidung am Mittwoch mit Spannung gewartet wird.

Zudem will sich US-Präsident Donald Trump auf dem G20-Gipfel Ende Juni zu einem ausführlichen Gespräch mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping treffen. Dies nährt die Hoffnung der Investoren auf eine Lösung in dem schwelenden Handelsstreit.

Am Mittag (Ortszeit) steigt der Dow-Jones-Index um 1,3 Prozent auf 26.439 Punkte, der S&P-500 verbessert sich um 1,0 Prozent und der Nasdaq-Composite klettert um 1,5 Prozent nach oben.

Auf jeden Fall hat die Fed einigen Spielraum für Zinssenkungen. Zwar haben sich die Verbraucherausgaben in jüngster Zeit recht solide entwickelt, doch Produktion, Inflation und weltweites Wachstum zeigen Schwäche - und haben dies bereits vor den aktuellen Handelskonflikten getan. Die vorbörslich veröffentlichten Baubeginne lagen unter der Prognosen, allerdings wurde der Vormonat nach oben revidiert.

Allerdings warnen Teilnehmer vor zu hochgesteckten Erwartungen. "Eine nicht so taubenhafte Sprache könnte eine Enttäuschung für die Märkte sein und US-Aktien und -Anleihen ins Schlingern bringen", sagt Marktanalystin Ipek Ozkardeskaya von LCG Capital. Die "Hürde für Zinssenkungen dürfte höher sein, als allgemein angenommen", heisst es von Goldman Sachs. Der Markt preise eine Geschwindigkeit bei den Zinssenkungen ein, "die nur durch eine Rezession gerechtfertigt wäre, die wir für unwahrscheinlich halten", so die UBS. JP Morgan warnt davor, dass selbst wenn die Fed die Zinsen im Juli senken sollte, die Anleger enttäuscht sein könnten: Der Effekt sollte letztlich "negativ für Aktien sein, da er wenig tatsächliche Konjunkturimpulse liefern und gleichzeitig Rezessionsängste schüren würde".

Hauptrisikofaktor von geopolitischer Seite bleibt der Konflikt zwischen den USA und Iran. Von dort ist jederzeit mit Störfeuern für die Märkte zu rechnen.

Draghi bewegt Euro, Gold und Anleihen

Mit den Aussagen von EZB-Präsident Draghi tauchte der Euro ab und fiel unter die Marke von 1,12 Dollar. Bei 1,1181 Dollar wurde ein Dreiwochentief markiert. Im Tageshoch hatte die Gemeinschaftswährung noch bei 1,1243 Dollar gelegen. Inzwischen hat US-Präsident Trump Draghis Rede kritisiert und damit bestätigt, dass er alle Hebel in Bewegung setzen wird, seinerseits den Dollar zu schwächen.

Der Goldpreis ist Profiteur der Draghi-Aussagen zur lockeren Geldpolitik. Niedrige Zinsen machen Gold als zinslose Anlage attraktiver. Die Feinunze steigt um 0,5 Prozent auf 1.346 Dollar.

Die US-Anleihen legen ebenfalls deutlicher zu, da sie bei einem sinkenden Zinsniveau an Attraktivität gewinnen. Steigende Kurse drücken die Zehnjahresrendite um 3,7 Basispunkte auf 2,05 Prozent.

Die Ölpreise nehmen im Verlauf deutlich Fahrt nach oben auf. Händler führen dies auf den Trump-Tweet und die Hoffnung auf eine Lösung im US-chinesischen Handelsstreit zurück. Dazu kommen die Entwicklungen im Nahen Osten, die sich zuletzt weiter verschärft haben. Zu den mutmasslichen Angriffen auf zwei Tanker im Golf von Oman haben die USA neue Bilder veröffentlicht, welche die Verantwortung des Iran belegen sollen. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI klettert um 3,7 Prozent nach oben auf 53,85 Dollar je Barrel. Brent steigt um 2,2 Prozent auf 62,31 Dollar.

Facebook mit Kryptowährung weiter hoch

Die Facebook-Aktie steigt um weitere 0,1 Prozent nach bereits deutlichen Gewinnen am Vortag. Der Konzern hat nun auch offiziell die Pläne zum Start einer eigenen Kryptowährung "Libra" mitgeteilt. Als Partner nannte Facebook Namen wie Mastercard, PayPal sowie Uber und Spotify.

Der Aktienkurs von Moneygram schiesst um 111 Prozent nach oben, nachdem das Blockchain-Unternehmen Ripple eine Investition in den Finanzdienstleister angekündigt hat. Ripple, das für seine Kryptowährung XRP und Blockchaintechnologie bekannt ist, hat angekündigt, für 30 Millionen Dollar neu ausgegebene Aktien von Moneygram zu erwerben.

Für die Aktie des Stahlherstellers Steel Dynamics geht es um 7,0 Prozent nach oben. Der Konzern hat für das zweite Quartal seine Gewinnerwartung gesenkt, erwartet aber ein besseres Stahlbaugeschäft.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 26.439,03 1,25 326,50 13,34

S&P-500 2.919,37 1,03 29,70 16,46

Nasdaq-Comp. 7.963,29 1,51 118,27 20,01

Nasdaq-100 7.648,30 1,62 121,78 20,83

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 1,85 -2,1 1,87 65,2

5 Jahre 1,82 -3,5 1,86 -10,3

7 Jahre 1,93 -3,7 1,96 -32,2

10 Jahre 2,05 -3,7 2,09 -39,3

30 Jahre 2,54 -3,6 2,58 -52,3

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 9:23 Mo, 17.36 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1194 -0,25% 1,1240 1,1234 -2,4%

EUR/JPY 121,37 -0,36% 121,67 122,01 -3,5%

EUR/CHF 1,1194 -0,13% 1,1205 1,1216 -0,6%

EUR/GBP 0,8925 -0,29% 0,8968 0,8942 -0,8%

USD/JPY 108,43 -0,12% 108,25 108,61 -1,1%

GBP/USD 1,2544 +0,06% 1,2534 1,2564 -1,7%

Bitcoin

BTC/USD 9.063,00 -2,44% 9.091,25 9.273,50 +143,7%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 53,85 51,93 +3,7% 1,92 +13,9%

Brent/ICE 62,31 60,94 +2,2% 1,37 +12,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.345,69 1.339,54 +0,5% +6,15 +4,9%

Silber (Spot) 14,98 14,85 +0,8% +0,13 -3,4%

Platin (Spot) 800,66 794,50 +0,8% +6,16 +0,5%

Kupfer-Future 2,71 2,65 +2,2% +0,06 +2,4%

===

