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10.11.2026 18:47:41

MÄRKTE USA/Aktien schwach - Inflation stoppt Erholung - Zinsen ziehen stark an

Paramount Skydance
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Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Nach der Rally am Montag - insbesondere bei Aktien mit KI-Fantasie - legen die US-Börsen am Dienstag den Rückwärtsgang ein. Der Dow-Jones-Index büsst 0,6 Prozent ein, der breite S&P-500 kommt um 0,8 Prozent zurück. Die technologieschweren Nasdaq-Indizes, am Vortag noch die grössten Gewinner, geben um bis zu 1,3 Prozent nach.

Für die Stimmungseintrübung sorgt die im Oktober etwas höher als erwartet ausgefallen US-Inflation. Die Gesamtrate betrug im Monatsvergleich 0,4 Prozent, die Kernrate 0,3 Prozent. Ökonomen hatten 0,3 bzw. 0,2 Prozent geschätzt.

Am Anleihemarkt, wo am Mittwoch wegen des Veterans Day nicht gearbeitet wird, ziehen darauf die Renditen sehr stark an. Im Zehnjahresbereich geht es um 16 Basispunkte auf 5,02 Prozent nach oben auf das höchste Niveau seit Ende Oktober. Am Zinsterminmarkt hatte die Wahrscheinlichkeit für 25 Basispunkte höhere Zinsen im Dezember bereits vor den Inflationsdaten bei 99 Prozent gelegen. Nun liegt sie zwar bei nur noch 87 Prozent, dafür wird nun aber eine Wahrscheinlichkeit von fast 13 Prozent dafür gesehen, dass im Dezember auch eine Erhöhung um 50 Basispunkte kommen könnte.

Ins Bild passt, dass Notenbankgouverneur Christopher Waller kurz vor den Inflationsdaten empfohlen hatte, für Dezember eine grosse Zinserhöhung um einen halben Prozentpunkt in Betracht zu ziehen, wenn die Kerninflation wie in den vergangenen beiden Monaten um rund 0,3 Prozent oder mehr im Monatsvergleich steigen sollte.

Der Dollar zieht mit der Aussicht auf höhere Zinsen kräftig an und macht fast alle Einbussen vom Vortag wieder wett. Der Euro kommt auf 1,1151 Dollar zurück. Der Goldpreis fällt um 3,0 Prozent auf 4.020 Dollar je Feinunze. Er leidet unter dem festeren Dollar, vor allem aber der Aussicht auf höhere Zinsen, was das zinslose Edelmetall als Anlage weniger attraktiv macht.

Für Rückenwind - und zumindest tendenziell auch Entspannung bei den Inflationserwartungen - sorgt zwar der Ölpreis, der weiter auf dem Weg nach unten ist. Energie bleibt laut den Analysten von Truflation der "entscheidende Schlüsselfaktor" für den Gesamtpreisanstieg. Allerdings kostet Brent-Öl nach einem Tagestief unter 90 Dollar inzwischen wieder fast 92 Dollar, knapp 1 Prozent weniger als am Vortag. Hintergrund sind andauernde diplomatische Verhandlungen und Aussagen von US-Präsident Donald Trump, den Krieg mit dem Iran beenden zu wollen.

Bei Technologieaktien, allen voran solchen mit KI-Appeal, dürften Teilnehmer zu Gewinnmitnahmen neigen, denn nach dem Kurseinbruch in der Vorwoche holten viele Aktien einen Grossteil am Freitag und am Montag schon wieder auf. Marktteilnehmer versuchen weiter einzuschätzen, ob die Demokraten tatsächlich grosse Rechenzentrumsprojekte und damit die KI-Entwicklung bremsen könnten. Diese Spekulation hatte in der Vorwoche eine Verkaufswelle bei KI-Aktien losgetreten, war zuletzt aber etwas abgeflaut.

Die Richtung bei KI-Aktien dürfte auch Anthropic mitbestimmen. Der Claude-Entwickler treibt sein Börsendebüt trotz der jüngsten Marktvolatilität voran, was eher als positives Zeichen gilt. Allerdings machen Investoren in solchen Fällen oft Platz in ihren Depots und verkaufen Aktien, um bei dem Börsengang dabei zu sein. Anthropic strebt eine Bewertung von 1,33 Billionen Dollar an und will 825 Millionen Aktien platzieren zum Stückpreis von 70 bis 78 Dollar.

Bei den Halbleiteraktien liegen AMD 0,7 Prozent zurück. Intel geben um 3,6 Prozent nach, Micron um 3,7 Prozent. Nachdem das Papier des KI-Vorreiters Nvidia nach der Ankündigung einer unabhängigen Untersuchung gegen CEO Jensen Huang am Montag um mehr als 4 Prozent nachgab, geht es um weitere 6,7 Prozent nach unten. Huang gestand ein, eine romantische Beziehung mit einer Geschäftsfrau eines in Singapur ansässigen Unternehmens gehabt zu haben, die angeblich eine Spionin für China war. Das schürt Spekulationen über eine Ablösung des charismatischen Firmenchefs.

Die Aktie von GE Vernova, das Unternehmen gilt als Profiteur der Errichtung von Rechenzentren, knickt um fast 8 Prozent ein. Die japanische Softbank Group rutschte in ihren ersten Quartalsverlust seit fast zwei Jahren, wobei das Ergebnis unter anderem durch Verluste in Höhe von 3,7 Milliarden Dollar im Zusammenhang mit Ausrüstungen für US-Rechenzentrumsprojekte belastet wurde.

Hims & Hers Health hat den Umsatzausblick gesenkt und für das dritte Quartal einen unerwarteten Verlust gemeldet. Die Aktie stürzt um fast 20 Prozent ab. JBS verzeichnete im dritten Quartal einen geringeren Gewinn und verwies auf ein schwieriges Geschäftsumfeld in mehreren Unternehmensbereichen. Die Aktie des Fleischkonzerns wird 2,9 Prozent tiefer gesehen. Rocket Lab ziehen nach Anfangsverlusten inzwischen um 2,1 Prozent an. Das Raumfahrtunternehmen hat mit einem höher als erwarteten Quartalsverlust enttäuscht.

Skydance hat Pläne vorgestellt, nach dem Zusammenschluss mit Paramount und Warner Bros. Discovery jährlich mindestens 6 Milliarden Dollar an Kosten einzusparen. Zugleich blieb der Umsatz im Berichtsquartal unter den Erwartungen der Analysten. Für die Aktie geht es um rund 8 Prozent südwärts.

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 52.052,36 -0,6 -337,39 52.389,75

S&P-500 7.472,71 -1,0 -77,23 7.549,94

NASDAQ Comp 24.826,96 -1,7 -426,18 25.253,14

NASDAQ 100 27.430,61 -1,7 -477,02 27.907,63

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,75 +0,21 4,77 4,54

5 Jahre 4,84 +0,18 4,85 4,65

10 Jahre 5,01 +0,15 5,02 4,86

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 18:15

EUR/USD 1,1151 -0,6 -0,0072 1,1223 1,1202

EUR/JPY 177,06 -0,1 -0,1400 177,2 177,0000

EUR/CHF 0,9212 +0,2 0,0015 0,9197 0,9199

EUR/GBP 0,8365 +0,2 0,0017 0,8348 0,8347

USD/JPY 158,78 +0,6 0,8800 157,9 158,0000

GBP/USD 1,3327 -0,8 -0,0113 1,344 1,3416

USD/CNY 6,6703 -0,0 -0,0024 6,6727 6,6727

USD/CNH 6,6779 +0,1 0,0086 6,6693 6,6711

AUS/USD 0,6848 -1,1 -0,0078 0,6926 0,6913

Bitcoin/USD 72.834,02 -2,8 -2.110,90 74.944,92 74.891,04

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 86,29 -0,6 -0,56 86,85

Brent/ICE 91,94 -0,7 -0,63 92,57

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.017,04 -2,9 -122,00 4.139,04

Silber 51,16 -4,2 -2,25 53,41

Platin 1.532,09 -2,8 -44,69 1.576,78

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 10, 2026 12:48 ET (17:48 GMT)

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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