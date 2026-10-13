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13.10.2026 18:18:39

MÄRKTE EUROPA/Anziehende Zinsen holen Aktienkurse von Tageshochs zurück

ASML
1407.27 CHF -4.94%
Kaufen Verkaufen

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Im Tagesverlauf anziehende Zinsen haben am Dienstag an den europäischen Aktienmärkten für eine leichtere Tendenz gesorgt. Dabei war es am Vormittag noch nach oben gegangen, weil da deutlicher fallende Ölpreise und sinkende Marktzinsen noch für Zuversicht und Kauflaune gesorgt hatten. Das Bild änderte sich dann aber nach und nach, weil sich zunächst die Ölpreise und im Schlepptau die Zinsen immer weiter von den Tagestiefs nach oben lösten. Der DAX ging so mit einem Minus von 0,1 Prozent und 25.251 Punkten aus dem Tag, rund 200 Punkte unter seinem Tageshoch. Der Euro-Stoxx-50 fiel sogar um 0,6 Prozent zurück, belastet vor allem von schwachen Halbleiteraktien. Der Euro erholte sich deutlich auf 1,1192 Dollar von Ständen um 1,1150 am Montag, nachdem seine Schwäche am Vortag die Aufwärtsbewegung bei den Aktien noch gestützt hatte.

Brent-Öl kostete zuletzt 0,4 Prozent weniger als am Vortag, und zwar 106,20 Dollar. Im frühen Tagestief waren es etwa 4 Dollar weniger gewesen. Die viel beachtete US-Zehnjahresrendite lag zuletzt wieder bei 5,22 Prozent, immerhin 2 Basispunkte unter dem Stand von Freitag. Im Tagestief waren schon 5,19 Prozent zu sehen gewesen. Für den Rückgang dürften auch Käufe von Anlegern gesorgt haben, die sich das erhöhte Renditeniveau sichern wollten.

Schwach lagen Halbleiteraktien im Markt, nachdem im asiatischen Handel Branchenwerte teils derbe Verluste erlitten hatten und auch an der Wall Street hier zunächst keine Erholung einsetzte. Auslöser waren wieder einmal Zweifel an der Nachhaltigkeit des KI-Booms, Sorgen vor zunehmender Konkurrenz aus Asien und zu hohen Bewertungen.

Im DAX ging es für Infineon um 2,1 Prozent nach unten, im MDAX für Aixtron um 2,9 und für Suss um 3,1 Prozent. Siemens Energy büssten 2,5 Prozent ein. Die Aktie wird immer wieder im Einklang mit KI-Aktien gehandelt, weil das Unternehmen Technik für die Stromversorgung von KI-Rechenzentren liefert. In Paris gaben STMicroelectronics um 3,8 Prozent nach, in Amsterdam ASML um 4,2 und BE Semiconductor um 1,8 Prozent.

Mit der Stimmungseintrübung für das KI-Wachstum waren wieder Papiere von Unternehmen gesucht, die potenziell als Leidtragende eines vermehrten KI-Einsatzes gelten. Unter anderem ging es für SAP um 1,5 Prozent nach oben, für Scout24 um 2,1 oder für Nemetschek um 1,7 Prozent. In Paris gewannen Dassault Systemes 1,7 und Capgemini 3,4 Prozent, in London Sage Group 0,5 Prozent.

Der Subindex der Banktitel ging 0,2 Prozent höher aus dem Handel. Nachdem aus den USA Quartalszahlen grosser Banken insgesamt gut ausgefallen waren, hatte der Index sein Plus von knapp 1 Prozent zunächst noch gehalten. Die Gewinne bröckelten aber ab, als am Anleihemarkt die Kurse wieder unter Druck gerieten; für die Banken ist das gleichbedeutend mit Wertverlusten ihrer Anleihebestände. Zudem bremsen höhere Zinsen die Kreditnachfrage.

Der Luxuskonzern LVMH erzielte im dritten Quartal ein organisches Umsatzplus von 1 Prozent, was der Erwartung der Analysten entsprach. Die Modesparte verbuchte jedoch einen Umsatzrückgang von 5 Prozent und blieb hinter den Prognosen zurück. Die Aktie kam dennoch mit einem Mini-Minus von 0,1 Prozent davon. Kering gaben dagegen um 1,5 Prozent nach, Hermes um 2,0 und Richemont um 0,4 Prozent.

Givaudan machten einen Satz um gut 9 Prozent. Der Schweizer Hersteller von Riechstoffen und Aromen übertraf mit seinen Umsatzzahlen für das dritte Quartal die Erwartungen. Im Sog zog der Kurs des deutschen Wettbewerbers Symrise um 3,1 Prozent an und war festester DAX-Wert.

Bei Publicis übertraf das organische Wachstum mit 5,0 Prozent die Konsensschätzung von 4,8 Prozent. Die Aktie des Werbeunternehmens verteuerte sich um 2,2 Prozent. Die Aktie des britischen Konkurrenten WPP verteuerte sich um 4,2 Prozent.

Index Schluss* Entwicklung in % Seit Jahresbeginn (%)

Euro-Stoxx-50 6.167 -0,6 +7,1

Stoxx-50 5.316 -0,5 +8,6

Stoxx-600 635 -0,1 +7,3

DAX 25.260 -0,1 +3,2

FTSE-100 London 10.656 -0,1 +7,3

CAC-40 Paris 7.833 -0,1 -3,9

AEX Amsterdam 1.135 -0,5 +19,4

ATHEX-20 Athen 6.640 +0,3 +24,1

BEL-20 Br ssel 5.490 +0,1 +8,1

BUX Budapest 142.940 +0,4 +28,7

OMXH-25 Helsinki 6.405 -0,1 +12,3

OMXC-20 Kopenhagen 1.527 +0,1 -5,0

PSI 20 Lissabon 9.311 +0,7 +12,7

IBEX-35 Madrid 19.286 -0,4 +11,4

FTSE-MIB Mailand 50.035 +0,0 +11,3

OBX Oslo 1.980 +0,7 +23,9

PX Prag 2.598 +0,2 -3,3

OMXS-30 Stockholm 3.270 +0,2 +13,4

WIG-20 Warschau 159.312 +0,3 +35,5

ATX Wien 6.610 +0,3 +24,1

SMI Z rich 13.878 +0,4 +4,6

* gerundet

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 18:00

EUR/USD 1,1194 +0,4 0,0041 1,1153 1,1158

EUR/JPY 177,28 +0,2 0,3400 176,94 177,0800

EUR/CHF 0,9319 +0,1 0,0009 0,9310 0,9313

EUR/GBP 0,8449 +0,1 0,0005 0,8444 0,8449

USD/JPY 158,36 -0,2 -0,2500 158,61 158,6900

GBP/USD 1,3246 +0,3 0,0040 1,3206 1,3204

USD/CNY 6,6937 +0,0 0,0012 6,6925 6,6925

USD/CNH 6,6922 -0,0 -0,0025 6,6947 6,6951

AUS/USD 0,6981 +0,3 0,0022 0,6959 0,6958

Bitcoin/USD 83.434,56 +0,5 414,55 83.020,01 82.798,18

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 93,88 +0,2 0,14 93,74

Brent/ICE 105,87 -0,7 -0,78 106,65

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.159,88 -0,3 -11,22 4.171,10

Silber 59,30 -1,7 -1,02 60,32

Platin 1.665,82 -1,2 -19,71 1.685,53

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 13, 2026 12:19 ET (16:19 GMT)

ASML NV am 13.10.2026

Chart

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 31.22 -3.13% AIXTRON SE
ASML Holding NV NY Registered Shs 1’407.27 -4.94% ASML Holding NV NY Registered Shs
ASML NV 1’450.00 -1.17% ASML NV
BE Semiconductor Industries NV 160.00 -2.34% BE Semiconductor Industries NV
Cap Gemini S.A. 111.27 3.41% Cap Gemini S.A.
Capgemini SE Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-5 Sh 26.64 3.62% Capgemini SE Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-5 Sh
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-10 Sh 18.20 0.00% COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-10 Sh
Dassault Systemes SE 21.05 2.25% Dassault Systemes SE
Dassault Systèmes S.A. (Spons. ADRS) 22.80 3.64% Dassault Systèmes S.A. (Spons. ADRS)
Givaudan AG 3’817.00 9.43% Givaudan AG
Givaudan AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-50th Sh 81.50 9.40% Givaudan AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-50th Sh
Infineon AG 52.00 -4.27% Infineon AG
Infineon Technologies AG (Spons. ADRS) 56.50 -2.59% Infineon Technologies AG (Spons. ADRS)
Kering 194.94 -1.07% Kering
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 352.80 -0.08% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-5 Sh 77.20 4.04% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-5 Sh
Nemetschek SE 64.70 1.73% Nemetschek SE
Publicis S.A. 93.97 1.80% Publicis S.A.
Publicis Groupe SAShs American Deposit.Receipt Repr.1 Sh 25.00 1.63% Publicis Groupe SAShs American Deposit.Receipt Repr.1 Sh
Richemont 170.90 -0.44% Richemont
Sage PLC 11.87 -0.03% Sage PLC
Sage Group PLC Unsponsored American Deposit Receipt Repr 4 Shs 57.65 0.65% Sage Group PLC Unsponsored American Deposit Receipt Repr 4 Shs
SAP SE 182.18 3.36% SAP SE
SAP SE (spons. ADRs) 197.50 1.54% SAP SE (spons. ADRs)
Scout24 67.85 1.65% Scout24
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 56.20 -8.17% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
Symrise AG 87.36 3.65% Symrise AG
WPP 2012 PLC 4.36 4.48% WPP 2012 PLC
WPP 2012 PLC (spons. ADRs) 23.20 2.65% WPP 2012 PLC (spons. ADRs)

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