(RTTNews) - Japan's tertiary activity index decreased for the second straight month in September, according to data from the Ministry of Economy, Trade, and Industry on Tuesday.

The seasonally adjusted tertiary activity index dropped 0.5 percent on a monthly basis, following a 0.7 percent decline in August. Meanwhile, economists had expected a flat change.

Among industries, real estate, retail trade, finance and insurance, utilities, medical, health care and welfare, and retail trade decreased in September. Meanwhile, increases were seen across wholesale trade, living and amusement-related services, information and communications, transport and postal activities, and business-related services.

On a yearly basis, tertiary activity stayed unchanged in September after rising 1.2 percent in the previous month.