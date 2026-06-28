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29.06.2026 00:00:57
Japan Retail Sales Data Due On Monday
(RTTNews) - Japan will on Monday release May numbers for retail sales, highlighting a light day for Asia-Pacific economic activity. Sales are expected to rise 3.1 percent on year, up from 2.1 percent in April.
Japan also will see May figures for construction orders and housing starts; in April, they were down an annual 32.3 percent and up 11.4 percent, respectively.
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