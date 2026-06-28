Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’131 -0.7%  SPI 19’954 -0.5%  Dow 51’876 -0.1%  DAX 24’671 -1.3%  Euro 0.9220 0.1%  EStoxx50 6’222 -0.7%  Gold 4’081 1.3%  Bitcoin 48’485 0.1%  Dollar 0.8094 0.0%  Öl 73.1 -2.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Software-Sektor im Aufwind: Aktien von SAP, ServiceNow & Co. steigen nach dem verschobenen OpenAI-Börsengang
VW-Aktie im Fokus: Fertigt Volkswagen bald chinesische Modelle in Deutschland?
Nach Einschränkungen bei Anthropic: Beschränkungen auch bei neuem KI-Modell von OpenAI
Stadler-Aktie im Fokus: Zugbauer kann S-Bahnen für Berlin bauen - Alstom gibt auf
Moderna, Eli Lilly & Co. im Höhenflug: Was hinter dem Comeback der Gesundheitsaktien steckt
Suche...
eToro entdecken
29.06.2026 00:00:57

Japan Retail Sales Data Due On Monday

(RTTNews) - Japan will on Monday release May numbers for retail sales, highlighting a light day for Asia-Pacific economic activity. Sales are expected to rise 3.1 percent on year, up from 2.1 percent in April.

Japan also will see May figures for construction orders and housing starts; in April, they were down an annual 32.3 percent and up 11.4 percent, respectively.

Meistgelesene Nachrichten

KW 26: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Aktien von Microsoft, Amazon, Apple & Co.: Das hat sich in Q1 2026 im Depot von Jeremy Grantham getan
Farmmi Plans Public Offering Of Class A Shares
Idorsia-Aktie springt an: Konzern schliesst Pharmakon-Darlehen ab und tilgt Kredit vollständig
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Marvell Technology-Aktie im Fokus: Kann der KI-Infrastrukturspezialist wirklich zum Billionen-Konzern werden?
UBS Aktie News: UBS am Vormittag leichter
Rohstoffpreise am Samstagvormittag
Neue Börsen-Notierung beantragt: Was der Schritt für die DroneShield-Aktie bedeutet
DAX 40-Titel Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bayer-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Top-Rankings

KW 26: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 26: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 26: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.