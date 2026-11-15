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16.11.2026 00:57:53
Japan Q3 GDP Flat On Quarter
(RTTNews) - Japan's gross domestic product was unchanged on quarter in the third quarter of 2026, the Cabinet Office said in Monday's preliminary report.
That missed expectations for an increase of 0.1 percent and was down from 0.4 percent in the second quarter.
On a yearly basis, GDP contracted 0.1 percent - again shy of expectations for a gain of 0.3 percent following the 1.7 percent expansion in the three months prior.
Capital expenditure was up 1.6 percent on quarter, beating forecasts for 1.5 percent following the 0.4 percent decline in the previous three months.
External demand was down 0.6 percent on quarter, while the GDP price index rose 2.4 percent on year and GDP private consumption was down 0.3 percent on quarter.
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