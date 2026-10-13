Britische Pfund - Japanischer Yen GBP - JPY
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Tools
|Invertiert
|Snapshot
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Währungsrechner
|JPY/GBP
|Historisch
|Realtimekurs
|
13.10.2026 02:11:25
Japan Producer Prices Sink 0.3% In September
(RTTNews) - Producer prices in Japan were down a seasonally adjusted 0.3 percent on month in September, the Bank of Japan said on Tuesday.
That was well shy of expectations for an increase of 0.5 percent following the downwardly revised 0.3 percent contraction in August (originally -0.2 percent).
On a yearly basis, producer prices climbed 6.8 percent - again missing forecasts for an increase of 7.6 percent, which would have been unchanged.
Export prices were up 1.4 percent on month and 12.4 percent on year in September, the bank said, while import prices added 1.0 percent on month and 17.7 percent on year.
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Devisen in diesem Artikel
|GBP/JPY
|209.4909
|0.0589
|0.03
Börse aktuell - Live TickerVor Start in die Berichtssaison: SMI letztlich mit Gewinnen -- DAX geht stärker aus dem Handel -- US-Börsen schliessen uneinheitlich -- Börsen in Asien schliessen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Am heimischen Aktienmarkt waren zum Wochenstart Gewinne zu sehen. Auch der deutsche Leitindex zeigte sich freundlich. Am US-Aktienmarkt ging es in unterschiedliche Richtungen. An den Börsen in Asien wagten sich Anleger nicht zu weit aus der Deckung.