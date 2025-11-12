Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’794 0.7%  SPI 17’627 0.7%  Dow 48’255 0.7%  DAX 24’381 1.2%  Euro 0.9250 0.0%  EStoxx50 5’787 1.1%  Gold 4’197 1.7%  Bitcoin 81’297 -1.3%  Dollar 0.7979 0.0%  Öl 62.7 -3.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Alcon43249246Roche1203204Swiss Life1485278UBS24476758Nestlé3886335Idorsia36346343NVIDIA994529Rheinmetall345850Ypsomed1939699Partners Group2460882Novartis1200526
Top News
Ausblick: Wienerberger vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Emerging Markets-ETFs: Chancen nutzen, Risiken verstehen
NVIDIA-Aktie zwischen Euphorie und Fundamentaldaten: VC-Gründer ordnet Vergleich zur Dotcom-Blase ein
Ausblick: Wacker Neuson legt Quartalsergebnis vor
Ausblick: ProSiebenSat1 stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Suche...
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner JPY/GBP
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

JPY/GBP

13.11.2025 00:55:58

Japan Producer Prices Climb 2.7% On Year In October

(RTTNews) - Producer prices in Japan were up 2.7 percent on year in October, the Bank of Japan said on Thursday.

That exceeded expectations for an increase of 2.5 percent and was unchanged from the September reading.

On a monthly basis, producer prices rose 0.4 percent - easing from the upwardly revised 0.5 percent gain in the previous month (originally 0.3 percent).

Export prices were up 1.0 percent on month and 1.2 percent on year, the bank said, while import prices rose 0.7 percent on month and fell 2.5 percent on year.

Meistgelesene Nachrichten

Rüstungsaktien unter der Lupe: Was RENK, Rheinmetall, HENSOLDT und TKMS jetzt bewegt
Bayer-Aktie mit Plus: Bayer übertrifft Erwartungen trotz hoher Rückstellungen
Infineon-Aktie legt deutlich zu: Infineon hofft auf KI-Boom nach Umsatzrückgang
Auf und Ab bei DroneShield-Aktie: Anleger stecken nach Pannen-Meldung zwischen Hoffen und Bangen
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Siemens-Aktie mit Plus: Siemens plant Abspaltung eines Drittels der Healthineers-Anteile
Idorsia-Aktie in Grün: Idorsia mit positiven Studiendaten zu Aprocitentan bei resistenter Hypertonie
Verluste in New York: NASDAQ 100 beginnt Donnerstagshandel in der Verlustzone
NVIDIAs grösste Konkurrenten: Alphabet vs. Meta - Welche Aktie führt im KI-Wettrennen?
Swiss Life-Aktie dennoch unter Druck: Swiss Life bleibt nach neun Monaten im Wachstumsmodus

Top-Rankings

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 45: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

GBP/JPY 203.1642 0.5023
0.25

finanzen.net News

Datum Titel
01:36 GNW-News: iHerb startet mit seinem jährlichen Black Friday- und Cyber Monday-Verkaufsevent in die weltweite Geschenkesaison
23:37 US-Münzanstalt prägt letzten Penny
23:36 G7-Gruppe kritisiert China für Russland-Unterstützung
23:21 WDH: Cisco nach überraschend gutem Jahresstart optimistischer - Aktie legt zu
23:17 Cisco wird nach überraschend gutem Jahresstart optimistischer - Aktie legt zu
23:15 Grundsatzeinigung im Streit um Wehrdienst-Reform
22:53 ROUNDUP/Neue Mails zu Epstein: Demokraten erhöhen Druck auf Trump
22:32 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Dow auf Rekordhoch - Nasdaq hinkt weiter nach
22:18 Aktien New York Schluss: Dow erreicht Rekordhoch - Nasdaq hinkt weiter nach
22:04 ANALYSE-FLASH: RBC belässt Siemens auf 'Sector Perform' - Ziel 245 Euro