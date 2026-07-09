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10.07.2026 01:01:14

Japan Producer Price Data Due On Friday

(RTTNews) - Japan will on Friday release June figures for producer prices, highlighting a very light day for Asia-Pacific economic activity.

Producer prices are expected to climb 0.3 percent on month and 6.8 percent on year after rising 0.9 percent on month and 6.3 percent on year in May.

Finally, the markets in New Zealand are closed on Friday for Mtariki Day and will re-open on Monday.

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08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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