|
10.07.2026 01:01:14
Japan Producer Price Data Due On Friday
(RTTNews) - Japan will on Friday release June figures for producer prices, highlighting a very light day for Asia-Pacific economic activity.
Producer prices are expected to climb 0.3 percent on month and 6.8 percent on year after rising 0.9 percent on month and 6.3 percent on year in May.
Finally, the markets in New Zealand are closed on Friday for Mtariki Day and will re-open on Monday.
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerGegenbewegung eingesetzt: SMI letztlich im Plus -- DAX schliesst über 25'000 Punkten -- US-Börsen beenden Handel fester -- Asiens Börsen uneinheitlich - Japan gegen den Trend mit Gewinnen
Am Schweizer Aktienmarkt griffen die Anleger zu. Am deutschen Aktienmarkt ging es nach oben. Die Wall Street präsentierte sich mit positiven Vorzeichen. Die Anleger in Asien zeigten sich unentschlossen.