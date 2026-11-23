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23.11.2026 23:31:16
Japan PMI Data Due On Tuesday
(RTTNews) - Japan will on Tuesday see preliminary November results for its manufacturing, services and composite PMIs from S&P Global, highlighting a light day for Asia-Pacific economic activity.
In October, their scores were 53.3, 51.7 and 52.1, respectively.
Taiwan will release October numbers for industrial production; in September, production was up 19.17 percent on year.
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