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10.04.2026 01:55:17
Japan Overall Bank Lending +4.8% On Year In March
(RTTNews) - The value of overall bank lending in Japan was up 4.8 percent on year in March, the Bank of Japan said on Friday - coming in at 667.021 trillion yen.
That beat expectations for an increase of 4.4 percent and was up from 4.5 percent in February.
Excluding trusts, bank lending was up an annual 5.2 percent to 587.705 trillion yen, up from 4.9 percent in the previous month.
Lending from trusts was up 1.4 percent on year to 79.315 trillion yen, easing from 1.5 percent a month earlier.
Lending from foreign banks surged an annual 33.9 percent to 7.801 trillion yen.
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