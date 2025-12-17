Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
Lidar und eigene Chips: Rivian-Strategie sorgt für Analystenskepsis
Milliardenverluste für Shortseller: Turbulentes Jahr 2025 für die Tesla-Aktie
Seltene Erden: Der Rohstoff, der Elektro- und Rüstungsindustrie antreibt
Tesla-Aktie mit neuem Allzeithöchststand: Tesla peilt komplette Batteriefertigung in Deutschland an - Fahrautonomie bleibt im Blick
ServiceNow-Aktie mit Erholung nach Kursrutsch: Gerüchte und Analystenskepsis halten nicht an
17.12.2025 01:07:11

Japan November Trade Surplus Y322.2 Billion

(RTTNews) - Japan posted a merchandise trade surplus of 322.2 billion yen in November, the Ministry of Finance said on Wednesday.

That beat forecasts for a surplus of 71.2 billion yen following the 226.1 billion yen shortfall in October.

Exports were up 6.1 percent on year at 9.714trillion yen, topping forecasts for 4.8 percent and up from 3.6 percent a month earlier.

Imports rose an annual 1.3 percent to 9.392 trillion yen versus forecasts for an increase of 2.5 percent but still up from 0.7 percent in October.

UBS-Aktie zieht an: Technologiechef Mike Dargan geht und wird N26-CEO
DroneShield-Aktie mit Kursfeuerwerk: Neuer Europa-Grossauftrag beflügelt
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
EQS-DD: Rheinmetall AG: Murat Küplemez, buy
Milliardenverluste für Shortseller: Turbulentes Jahr 2025 für die Tesla-Aktie
NVIDIA-Aktie im Fokus: Was die SchedMD-Übernahme für Anleger bedeutet
Elon Musk äussert Aktienfavoriten: Warum der Tesla-Chef auf Alphabet und NVIDIA im KI-Wettlauf setzt
Tilray- und Canopy Growth-Aktien im Blick: Erwartete US-Regulierungsänderungen treiben Cannabis-Titel nur zeitweise
Wichtige US-Daten im Fokus: SMI letztlich wenig bewegt -- DAX fährt schlussendlich Verluste ein -- US-Börsen schliessen uneinheitlich -- Asiens Börsen schliessen tiefer
Tesla-Aktie nähert sich Rekordhoch: Autonomes Fahren und Robotik treiben den Kurs

finanzen.net News

Datum Titel
00:05 Studie: Flüge in gehobenen Klassen deutlich klimaschädlicher
22:40 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Dow schwächer - Tesla auf Rekordhoch
22:37 'WSJ': Warner will zu Ablehnung von Paramount-Gebot raten - Netflix-Offerte vorn
22:29 Aktien New York Schluss: Dow schwächer und Nasdaq legt zu - Tesla auf Rekordhoch
22:18 AKTIE IM FOKUS: Tesla auf Rekordhoch - Wette auf autonomes Fahren läuft weiter
22:16 GNW-News: Aduro Clean Technologies schließt Shell GameChanger-Programm erfolgreich ab
21:36 ROUNDUP 2: EU-Kommission schlägt Aus vom Verbrenner-Aus vor
21:26 ROUNDUP 2: Klartext über den US-Präsidenten? Stabschefin rudert zurück
21:12 ROUNDUP 3: Merz lässt deutsche Beteiligung an Ukraine-Truppe offen
21:11 Trump kündigt Rede an die Nation an