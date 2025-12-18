Britische Pfund - Japanischer Yen GBP - JPY
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Tools
|Invertiert
|Snapshot
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Währungsrechner
|JPY/GBP
|Historisch
|Realtimekurs
|
19.12.2025 00:58:28
Japan November Inflation Climbs 2.9% On Year
(RTTNews) - Overall consumer prices in Japan were up 2.9 percent on year in November, the Ministry of Internal Affairs and Communications said on Friday.
That was in line with expectations and down from 3.0 percent in October.
On a monthly basis, inflation was unchanged at 0.4 percent.
Core CPI was up 3.0 percent on year - matching forecasts and unchanged from the October reading.
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Devisen in diesem Artikel
|GBP/JPY
|208.1461
|-0.0313
|-0.02
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Entscheid und US-Inflationsdaten: SMI schliesst höher -- DAX beendet Handel freundlich -- Wall Street schlussendlich freundlich -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Donnerstag nach oben. Am deutschen Aktienmarkt wurden ebenso Gewinne verzeichnet. Die US-Börsen notierten teils deutlich im Plus. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.