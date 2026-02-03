Britische Pfund - Japanischer Yen GBP - JPY
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Tools
|Invertiert
|Snapshot
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Währungsrechner
|JPY/GBP
|Historisch
|Realtimekurs
|
03.02.2026 01:04:42
Japan Monetary Base Slumps 9.5% In January
(RTTNews) - The monetary base in Japan was down 9.5 percent on year in January, the Bank of Japan said on Tuesday - coming in at 589.403 trillion yen.
That beat expectations for a decline of 10.2 percent following the upwardly revised 9.7 percent drop in December (originally -9.8 percent).
Banknotes in circulation dropped 2.8 percent on year, while coins in circulation fell 1.3 percent. Current account balances tumbled 11.1 percent, including a 9.7 percent drop in reserve balances.
The adjusted monetary base fell 9.0 percent on year to 598.209 trillion yen.
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Devisen in diesem Artikel
|GBP/JPY
|212.6960
|0.0924
|0.04
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX gehen deutlich fester aus dem Handel -- US-Börsen schliessen mit Gewinnen -- Asiens Börsen am Montag schliesslich tiefrot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten zu Monatsbeginn kräftig zu. An den US-Börsen hatten die Käufer das Ruder in der Hand. In Fernost ging es zum Wochenstart deutlich nach unten.