Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’409 1.7%  SPI 18’484 1.5%  Dow 49’408 1.1%  DAX 24’798 1.1%  Euro 0.9194 0.3%  EStoxx50 6’008 1.0%  Gold 4’661 -4.2%  Bitcoin 61’391 3.2%  Dollar 0.7799 0.9%  Öl 66.7 -5.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204ABB1222171Nestlé3886335Holcim1221405Sandoz124359842Idorsia36346343Helvetia Baloise46664220Partners Group2460882Bayer10367293
Top News
Ausblick: AT&S zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Ausblick: Sartorius öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Rohstoffe im Januar 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Ausblick: Merck & Co. öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Ausblick: Pfizer veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner JPY/GBP
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

JPY/GBP

03.02.2026 01:04:42

Japan Monetary Base Slumps 9.5% In January

(RTTNews) - The monetary base in Japan was down 9.5 percent on year in January, the Bank of Japan said on Tuesday - coming in at 589.403 trillion yen.

That beat expectations for a decline of 10.2 percent following the upwardly revised 9.7 percent drop in December (originally -9.8 percent).

Banknotes in circulation dropped 2.8 percent on year, while coins in circulation fell 1.3 percent. Current account balances tumbled 11.1 percent, including a 9.7 percent drop in reserve balances.

The adjusted monetary base fell 9.0 percent on year to 598.209 trillion yen.

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Gold, Öl & Co. in KW 5: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Dänemark bestellt Munition bei Rheinmetall - Aktie tiefer - so reagieren RENK, HENSOLDT, TKMS, OHB und CSG
SAP-Aktie zurück im Plus: Chefetage nutzt Cloud-Dämpfer zum Einstieg
Aktien von Microsoft und NVIDIA leiden unter Zweifeln am möglichen OpenAI-Milliardeninvestment
Minen-Sektor im Fokus: Aktien von Barrick, Newmont & Co. nach Goldpreis-Rutsch unter Druck
UBS-Aktie höher: Weitere Entlassungswelle steht offenbar bevor
KW 5: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Nestlé-Aktie in Grün: Unternehmen weist Vorwürfe von Foodwatch zurück
SMI und DAX gehen deutlich fester aus dem Handel -- US-Börsen schliessen mit Gewinnen -- Asiens Börsen am Montag schliesslich tiefrot

Top-Rankings

Rohstoffe im Januar 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Januar 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Januar 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

GBP/JPY 212.6960 0.0924
0.04

finanzen.net News

Datum Titel
23:17 ROUNDUP: Musk legt SpaceX und xAI zusammen
23:04 ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Scout24 auf 'Buy' - Ziel 105 Euro
23:04 Musk legt SpaceX und xAI zusammen
22:33 ROUNDUP 5/Bericht: Iran bestätigt mögliches Treffen mit den USA
22:32 Selenskyj: Weniger russische Angriffe auf Infrastruktur
22:31 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Deutliche Erholung - Disney enttäuscht
22:20 Aktien New York Schluss: Deutliche Erholung - Disney enttäuscht
22:19 Trump dringt auf schnelles Ende von Shutdown
21:06 US-Sondergesandter Witkoff am Dienstag in Israel
20:56 Devisen: Euro unter 1,18 US-Dollar - Abwärtstrend hält nach Industriedaten an