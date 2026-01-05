Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’247 -0.2%  SPI 18’242 0.1%  Dow 48’977 1.2%  DAX 24’869 1.3%  Euro 0.9281 -0.1%  EStoxx50 5’924 1.3%  Gold 4’446 2.7%  Bitcoin 74’575 2.9%  Dollar 0.7918 -0.1%  Öl 61.8 1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Swiss Re12688156Chevron1281709NVIDIA994529Roche1203204Zurich Insurance1107539Idorsia36346343Rheinmetall345850Partners Group2460882Novartis1200526ExxonMobil808963
Top News
Deutsche Bank Ausblick 2026: Aktien, Zinsen & Märkte bleiben volatil, aber chancenreich
Tesla-Aktie im Fokus: Patent zeigt mögliche Starlink-Integration
Idorsia-Aktie: Veröffentlichung neuer Studie zu Schlafmittel Daridorexant
VW-Aktie fällt: Volkswagen meldet stark rückläufige Absatzzahlen in den USA
Microsoft-CEO Satya Nadella mahnt pauschale Kritik an künstlicher Intelligenz zu beenden - Aktie wenig bewegt
Suche...
eToro entdecken
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner JPY/GBP
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

JPY/GBP

06.01.2026 00:56:29

Japan Monetary Base Sinks 9.8% On Year In December

(RTTNews) - The monetary base in Japan dropped 9.8 percent on year in December, the Bank of Japan said on Tuesday - coming in at 594.194 trillion yen.

That missed expectations for a fall of 8.0 percent following the 8.5 percent drop in November.

Banknotes in circulation fell 2.7 percent on year, while coins in circulation slipped 1.3 percent.

Current account balances stumbled an annual 11.5 percent, including a 9.9 percent decline in reserve balances.

For the fourth quarter of 2025, the monetary base slumped 8.7 percent on year; for the whole year, the base fell 4.9 percent.

Meistgelesene Nachrichten

World Gold Council: So könnte sich der Goldpreis 2026 entwickeln
Nestlé-Aktie verliert: Säuglingsnahrung in mehreren Ländern vorsorglich zurückgerufen
Idorsia-Aktie dreht dennoch ins Minus: Blutdrucksenker Jeraygo wird in Kanada zugelassen
Gold, Öl & Co. in KW 1: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Die Performance der Kryptowährungen in KW 1: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
SMI schliesst im Minus -- DAX mit neuem Rekordschluss -- US-Börsen zum Handelsende stärker - Dow mit neuer Bestmarke -- Asiens Börsen letztlich überwiegend weit im Plus
Rheinmetall-Aktie zieht an: Bundeswehr stockt Schützenpanzer-Ausrüstung auf - auch Aktien von RENK, HENSOLDT & TKMS steigen
Stadler Rail-Aktie springt an: Lieferung weiterer FLIRT-Züge an Arriva Nederland
KI-Boom: Aktien von VAT, Comet, ams-OSRAM & Co. steigen
Morgan Stanley 2026: Chancen und Risiken für Aktien, Gold, Öl und andere Assets

Top-Rankings

KW 1: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 1: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Gold, Öl & Co. in KW 1: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt hat sich in der vergangenen Handelswoche einiges getan. Das sind die Gewinner u ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

GBP/JPY 211.8491 0.9390
0.45

finanzen.net News

Datum Titel
22:55 BMW legt beim US-Absatz 2025 zu - Drittes Jahr in Folge mit Rekordzahlen
22:24 VW-Tochter Audi schwächelt in den USA - Absatz sinkt deutlich
22:18 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Dow auf Rekordhoch - Ölaktien gesucht
22:13 Aktien New York Schluss: Ölaktien dank Venezuela gesucht - Dow auf Rekordhoch
22:11 Aktivisten: 29 Tote bei Protesten im Iran - 1.200 Festnahmen
21:57 Hegseth: Knapp 200 US-Amerikaner bei Angriff auf Venezuela
21:56 CES: Lego stellt interaktiven Baustein vor
21:04 ROUNDUP: Kritik im UN-Sicherheitsrat an Maduros Gefangennahme
20:57 ROUNDUP/Venezuela: Rodríguez als geschäftsführende Präsidentin vereidigt
20:45 Devisen: Euro holt Verluste wieder auf