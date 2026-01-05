|
05.01.2026 23:31:22
Japan Monetary Base Data Due On Tuesday
(RTTNews) - Japan will on Tuesday release December data for its monetary base, highlighting a light day for Asia-Pacific economic activity. The monetary base is expected to sink 8.0 percent on year after falling 8.7 percent in November.
Also, Australia, Hong Kong and Singapore will see December PMI results from S&P Global.
