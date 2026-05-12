Britische Pfund - Japanischer Yen GBP - JPY
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Tools
|Invertiert
|Snapshot
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Währungsrechner
|JPY/GBP
|Historisch
|Realtimekurs
|
13.05.2026 01:56:16
Japan March Current Account Surplus Y4.681 Trillion
(RTTNews) - Japan posted a current account surplus of 4.681 trillion yen in March, the Ministry of Finance said on Wednesday.
That beat expectations for a surplus of 3.879 trillion yen and was up from 3.933 trillion yen in February.
Imports were up 10.0 percent on year at 9.991 trillion yen and exports climbed an annual 11.7 percent to 10.822 trillion yen for a trade surplus of 830.5 billion yen.
The capital account showed a deficit of 69.6 billion yen, while the financial account saw a surplus of 4.307 trillion yen.
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Devisen in diesem Artikel
|GBP/JPY
|213.3694
|-0.4592
|-0.21
Börse aktuell - Live TickerSMI letztlich wenig bewegt -- DAX schliesst unter 24'000 Punkten -- US-Börsen schliessen uneinheitlich -- Asiens Börsen zum Handelsende uneins
Der heimische Leitindex zeigte sich am Dienstag wenig bewegt, während der deutsche Leitindex deutliche Verluste erlitt. An den US-Börsen lief der Handel verhalten. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am zweiten Handelstag der Woche mit unterschiedlichen Vorzeichen.