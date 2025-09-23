|
Japan Manufacturing PMI Data Due On Wednesday
(RTTNews) - Japan will on Wednesday see September results for the manufacturing and services PMIs from Jibun Bank, highlighting a light day for Asia-Pacific economic activity. In August, their scores were 49.7 and 53.1, respectively.
Taiwan will release August figures for industrial production; in July, production spiked 18.11 percent on year.
