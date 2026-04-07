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07.04.2026 08:45:36

Japan Leading Index Rises To 42-month High

(RTTNews) - Japan's leading index improved in February to the highest level in three-and-a-half years, preliminary data from the Cabinet Office showed Tuesday.

The leading index, which measures future economic activity, rose to 112.4 in February from 112.1 in January. The expected score was 112.3.

Moreover, this was the highest reading since August 2022, when it was 113.6.

The coincident index that measures the current economic situation dropped to 116.3 in February from 117.9 a month ago. Meanwhile, the lagging indicator remained stable at 112.2 in February.

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