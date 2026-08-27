Britische Pfund - Japanischer Yen GBP - JPY
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Tools
|Invertiert
|Snapshot
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Währungsrechner
|JPY/GBP
|Historisch
|Realtimekurs
|
28.08.2026 01:40:29
Japan Jobless Rate Falls To 2.4% In July
(RTTNews) - The unemployment rate in Japan came in at a seasonally adjusted 2.4 percent in July, the Ministry of Internal Affairs and Communications said on Friday.
That was below expectations for 2.5 percent, which would have been unchanged.
The job-to-applicant ratio was 1.18 - unchanged from the previous month but shy of forecasts for 1.19.
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Devisen in diesem Artikel
|GBP/JPY
|216.6619
|0.1083
|0.05
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Bilanz: SMI letztlich tiefrot -- DAX geht etwas höher in den Feierabend -- Wall Street fester -- Asiens Börsen schliesslich uneins
Der heimische Aktienmarkt rutschte kräftig ab. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich etwas nach oben. Die Wall Street zeigte sich im Plus. Die asiatischen Börsen tendierten am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.