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30.03.2026 00:04:06

Japan Housing Start Data Due On Monday

(RTTNews) - Japan is on Monday scheduled to release February figures for construction orders and housing starts, highlighting a light day for Asia-Pacific economic activity.

In January, orders were up 5.7 percent on year and housing starts eased an annual 0.4 percent.

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