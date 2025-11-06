Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'299 -0.5%  SPI 16'989 -0.6%  Dow 46'912 -0.8%  DAX 23'734 -1.3%  Euro 0.9312 0.0%  EStoxx50 5'611 -1.0%  Gold 3'977 -0.1%  Bitcoin 81'705 -2.9%  Dollar 0.8064 -0.1%  Öl 63.6 0.1% 
Ausblick: Daimler Truck stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Ausblick: HENSOLDT informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Opendoor Technologies-Aktie verliert nach drastischem Umsatzeinbruch
AppLovin-Aktie: Deutsche Bank sieht beträchtliches Kurspotenzial und gibt Kaufempfehlung aus
SoundHound-Aktie verliert: Umsatz steigt stärker als erwartet - Verluste bleiben aber
07.11.2025 00:40:21

Japan Household Spending Rises 1.8% On Year In September

(RTTNews) - The average of household spending in Japan was up 1.8 percent on year in September, the Ministry of Internal Affairs and Communications said on Friday - coming in at 303,214 yen.

That missed expectations for an increase of 2.5 percent and was down from 1.3 percent in August.

On a monthly basis, household spending was down 0.7 percent after rising 0.6 percent in the previous month.

The average of monthly income per household stood at 510,935 yen, roughly unchanged from the previous year.

Rheinmetall-Aktie fällt zurück: Umsatz und Gewinn gesteigert - Deal für ziviles Geschäft im Blick
Novo Nordisk-Aktie in Rot: Weniger Gewinn - Umsatzplus unter den Erwartungen
Almonty Industries: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Marvell-Aktie auf dem Radar: SoftBank plant grössten Deal der Halbleiterbranche
Ausblick: HENSOLDT informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Solana Kurs Prognose: Nach schwachem Oktober konzentrieren sich Anleger schon auf das Jahr 2026
DHL-Aktie zieht kräftig an: Operativen Gewinn entgegen der Erwartungen gesteigert
NVIDIA-Aktie dreht ins Minus: China-Kommentar von Jensen Huang zu KI-Oberhand entschärft
Zurich-Aktie fällt aber: Starke Entwicklung in der Schaden- und Lebensversicherung

GBP/JPY 201.0718 -0.0114
-0.01

23:13 GNW-News: Mohawk Industries kündigt geplanten Führungswechsel an
23:10 ROUNDUP: Musk bekommt Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert
23:50 Elon Musk bekommt Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert - Papier zunächst tiefer
22:58 Deutschland ratifiziert Vereinbarung zum Arbeitsschutz
22:54 Trump: Preise für Abnehmspritzen in den USA sollen sinken
22:48 ROUNDUP: Drohnensichtung in Göteborg - Deutsche Flüge betroffen
22:32 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Klare Verluste - Sorgen um hohe Bewertungen
22:26 Neue Regeln für künftige Pandemien
22:21 Aktien New York Schluss: Klare Verluste - Sorgen um hohe Bewertungen
22:19 ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Commerzbank auf 36 Euro - 'Sector Perform'