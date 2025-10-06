Britische Pfund - Japanischer Yen GBP - JPY
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Tools
|Invertiert
|Snapshot
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Währungsrechner
|JPY/GBP
|Historisch
|Realtimekurs
|
07.10.2025 01:35:21
Japan Household Spending Climbs 0.6% On Month In August
(RTTNews) - The average of household spending in Japan was up a seasonally adjusted 0.6 percent on month in August, the Ministry of Internal Affairs and Communications said on Tuesday - coming in at 313,977 yen.
That beat expectations for an increase of 0.1 percent following the 1.7 percent jump in July.
On a yearly basis, household spending climbed 2.3 percent - again topping forecasts for a gain of 1.4 percent - which would have been unchanged from the previous month.
The average of monthly income per household stood at 608,578 yen, up 2.8 percent from the previous year.
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Devisen in diesem Artikel
|GBP/JPY
|202.5571
|1.9075
|0.95
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesslich fester -- DAX zum Handelsende kaum verändert -- US-Börsen letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich, Rekord in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich in der neuen Handelswoche etwas aufwärts. Am deutschen Aktienmarkt hielten sich Anleger zurück. Die US-Börsen bewegten sich in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost schlugen am Montag unterschiedliche Richtungen ein.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}