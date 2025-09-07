Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’371 -0.1%  SPI 17’113 0.0%  Dow 45’401 -0.5%  DAX 23’597 -0.7%  Euro 0.9353 0.0%  EStoxx50 5’318 -0.5%  Gold 3’587 1.1%  Bitcoin 88’332 -0.9%  Dollar 0.7982 0.0%  Öl 65.6 -1.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Aktien im Blick: Nestlé hat Seres Therapeutics offenbar Übernahmeofferte vorgelegt
Novartis-Aktie: Anlagestrategie gestohlen? - Investmentfonds klagt wohl auf Millionenentschädigung
Meta-Aktie: Anwalt namens Mark Zuckerberg verklagt Facebook-Konzern
Alpine Select-Aktie: Beteiligungsgesellschaft verdient im Halbjahr weniger als angekündigt
Swiss Re-Aktie: Globale Sach- und Haftpflichtversicherungen legen robust zu
Suche...
08.09.2025 00:01:43

Japan GDP Data Due On Monday

(RTTNews) - Japan will on Monday release Q2 numbers for gross domestic product, highlighting a light day for Asia-Pacific economic activity. In the previous three months, GDP was up 0.3 percent on quarter and 1.0 percent on year.

Japan also will see July data for current account and August figures for bank lending. The current account in June saw a surplus of 1.348 trillion yen, while overall bank lending was up 3.2 percent on year in July.

Australia will provide July numbers for building approvals, with forecasts suggesting a decline of 8.2 percent on month following the 12.2 percent jump in June.

Meistgelesene Nachrichten

Gold, Öl & Co. in KW 36: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
2. Quartal 2025: Diese Aktien hat Bill Ackman in seinem Depot
Aktien im Blick: Nestlé hat Seres Therapeutics offenbar Übernahmeofferte vorgelegt
Ethereum klettert auf Allzeithoch: Ex-Wall-Street-Banker sieht Kurs auf 80'000 US-Dollar steigen
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet mit Hold
Jack Dorsey warnt: Ohne Einsatz im Alltag verliert Bitcoin seine Relevanz
Aktien New York: Optimismus kurz vor Beginn der Rede von Fed-Chef Powell
Pluszeichen in Frankfurt: Zum Start des Donnerstagshandels Pluszeichen im LUS-DAX
DAX 40-Papier Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Deutsche Telekom-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Novartis-Aktie: Anlagestrategie gestohlen? - Investmentfonds klagt wohl auf Millionenentschädigung

Top-Rankings

KW 36: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 36: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 36: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}