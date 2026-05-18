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19.05.2026 01:55:43
Japan GDP Adds 0.5% In Q1
(RTTNews) - Japan's gross domestic product expanded a seasonally adjusted 0.5 percent on quarter in the first quarter of 2026, the Cabinet Office said in Tuesday's preliminary reading.
That beat expectations for a gain of 0.4 percent and was up from the downwardly revised 0.2 percent increase in the three months prior (originally 0.3 percent).
On a yearly basis, GDP was up 2.1 percent - again topping forecasts for 1.7 percent and up from the downwardly revised 0.8 percent gain in the previous quarter (originally 1.3 percent).
Capital expenditure was up 0.3 percent on quarter, beating forecasts for 0.2 percent after adding 1.4 percent in Q4.
External demand and private consumption were both up 0.3 percent on quarter.
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