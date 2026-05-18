Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’241 0.2%  SPI 18’717 0.2%  Dow 49’686 0.3%  DAX 24’308 1.5%  Euro 0.9147 0.0%  EStoxx50 5’849 0.4%  Gold 4’567 0.6%  Bitcoin 60’382 -1.0%  Dollar 0.7842 -0.3%  Öl 109.7 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Zurich Insurance1107539Holcim1221405Partners Group2460882UBS24476758Nestlé3886335Alcon43249246Sika41879292ABB1222171Sunrise Communications138622040Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
NVIDIA-CEO Huang: KI kann die Technologie-Kluft weltweit verringern
Goldman Sachs: So stark ist der US-Dollar gegenüber dem Yuan überbewertet
SpaceX-IPO sorgt für Euphorie: Auch Space-ETFs profitieren deutlich
Michael Burry sieht KI-Blase aufziehen: Diese Aktien bevorzugt der Hedgefondsmanager
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner JPY/GBP
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

JPY/GBP

19.05.2026 01:55:43

Japan GDP Adds 0.5% In Q1

(RTTNews) - Japan's gross domestic product expanded a seasonally adjusted 0.5 percent on quarter in the first quarter of 2026, the Cabinet Office said in Tuesday's preliminary reading.

That beat expectations for a gain of 0.4 percent and was up from the downwardly revised 0.2 percent increase in the three months prior (originally 0.3 percent).

On a yearly basis, GDP was up 2.1 percent - again topping forecasts for 1.7 percent and up from the downwardly revised 0.8 percent gain in the previous quarter (originally 1.3 percent).

Capital expenditure was up 0.3 percent on quarter, beating forecasts for 0.2 percent after adding 1.4 percent in Q4.

External demand and private consumption were both up 0.3 percent on quarter.

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Berkshire-Depot nach Ende der Buffett-Ära im Wandel: Alphabet-Aktie im Fokus der Aufmerksamkeit
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Michael Burry sieht KI-Blase aufziehen: Diese Aktien bevorzugt der Hedgefondsmanager
Micron Technology Aktie News: Micron Technology am Abend im Sinkflug
ams-OSRAM-Aktie letztlich mit Gewinnen: Unternehmen optimiert Bilanzstruktur mit neuer Anleihe
SpaceX-IPO erfolgt offenbar Mitte Juni - Aktien von Rocket Lab & Co. im Aufwind
Lufthansa-Aktie fester: Kühne Holding denkt offenbar über weitere Aufstockung von Beteiligung nach
NVIDIA Aktie News: NVIDIA wird am Montagnachmittag ausgebremst
Goldpreis fällt zum Wochenstart auf Siebenwochentief

Top-Rankings

1.Quartal 2026: Diese Änderungen nahm George Soros in seinem Depot vor
Im ersten Quartal 2026: So investierte George Soros
Bildquelle: VCG/VCG via Getty Images
Berkshire-Depot nach Ende der Buffett-Ära im Wandel: Alphabet-Aktie im Fokus der Aufmerksamkeit
Berkshire Hathaway hat sein erstes 13F-Portfolio unter der alleinigen operativen Führung des neu ...
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
KW 20: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

GBP/JPY 213.3418 1.8330
0.87