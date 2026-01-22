Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’157 -0.1%  SPI 18’206 0.0%  Dow 49’077 1.2%  DAX 24’561 -0.6%  Euro 0.9297 0.4%  EStoxx50 5’883 -0.2%  Gold 4’831 1.4%  Bitcoin 71’535 2.6%  Dollar 0.7957 0.7%  Öl 65.3 2.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Novartis1200526Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Moderna44811242Partners Group2460882Idorsia36346343BKW13029366Holcim1221405Sandoz124359842
Top News
Urlaub finanzieren mit ETFs - sinnvoll oder riskant?
NVIDIA-Aktie: Das steckt wirklich hinter dem Groq-Deal
Deutsche Börse will Allfunds kaufen - Aktie kaum bewegt
VW-Aktie steigt kräftig: Cashflow- und Liquiditätsprognosen deutlich übertroffen
Netflix-Aktie nach starker Ergebnisverbesserung trotzdem klar schwächer
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner JPY/GBP
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

JPY/GBP

22.01.2026 01:10:19

Japan December Trade Surplus Y105.7 Billion

(RTTNews) - Japan posted a merchandise trade surplus of 105.7 billion yen in December, the Ministry of Finance said on Thursday.

That missed forecasts for a surplus of 357.0 billion yen and was down from 316.7 billion yen in November.

Exports were up 5.1 percent on year at 9.906 trillion yen - shy of expectations for a gain of 6.1 percent, which would have been unchanged from the previous month.

Imports climbed an annual 5.3 percent to 9.978 trillion yen versus forecasts for an increase of 3.6 percent and up from 1.3 percent from a month earlier.

Meistgelesene Nachrichten

BioNTech-Aktie im Blick: FDA treibt Prüfung der Tumortherapie voran
BKW-Aktie tiefrot: Energiekonzern nimmt Wertkorrektur auf Kohlekraftwerk Wilhelmshaven vor
Hypoport-Aktie rutscht zweistellig ab: Transaktionsvolumen legt 2025 trotz schwachem Schlussquartal zu
Rheinmetall-Aktie: Outperform-Bewertung durch Bernstein Research
Zollsorgen: SMI und DAX gehen deutlich tiefer aus dem Handel -- Wall Street letztlich mit starken Verlusten -- Märkte in Fernost schliessen schwächer
Berkshire Hathaway-Aktie: Wie sich der Konzern ohne Buffett zu Bitcoin positioniert
Tesla-Aktie: Model Y soll zum dritten Mal in Folge weltweit an der Spitze stehen
Barry Callebaut-Aktie zieht nach Bekanntgabe von CEO-Wechsel kräftig an: Absatz bricht ein - Ausblick optimistisch
Kraft Heinz-Aktie im freien Fall: Potenzieller Berkshire-Exit setzt unter Druck
DocMorris-Aktie rutscht ab: Unternehmen wächst 2025 zweistellig in Lokalwährungen - EBITDA-Ausblick tiefer

Top-Rankings

KW 3: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 3: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 3: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

GBP/JPY 212.6157 -0.0502
-0.02

finanzen.net News

Datum Titel
23:20 DAVOS/ROUNDUP 3/Doch keine Zölle: Trump und 'das große, schöne Stück Eis'
23:04 ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Volkswagen auf 'Neutral' - Ziel 110 Euro
22:56 DAVOS/ROUNDUP 2/Doch keine Zölle: Trump und 'das große, schöne Stück Eis'
22:28 Klingbeil nach Zoll-Rückzieher: Nicht zu früh freuen
22:26 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Klar erholt - Hoffnung auf Grönland-Lösung
22:19 Aktien New York Schluss: Klar erholt - Hoffnung auf Grönland-Lösung
22:13 Rutte bestätigt Trumps Angaben zu Grönland-Abkommen
22:10 WDH: 'Aktenzeichen XY...' sucht Hinweise auf Sparkassen-Coup
22:08 Trump: Grönland-Übereinkunft wäre 'für immer'
22:08 'Aktenzeichen XY...' sucht Hinweise auf Sparkassen-Coup