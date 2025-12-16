Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
Lidar und eigene Chips: Rivian-Strategie sorgt für Analystenskepsis
Milliardenverluste für Shortseller: Turbulentes Jahr 2025 für die Tesla-Aktie
Seltene Erden: Der Rohstoff, der Elektro- und Rüstungsindustrie antreibt
Tesla-Aktie mit neuem Allzeithöchststand: Tesla peilt komplette Batteriefertigung in Deutschland an - Fahrautonomie bleibt im Blick
ServiceNow-Aktie mit Erholung nach Kursrutsch: Gerüchte und Analystenskepsis halten nicht an
17.12.2025 00:57:17

Japan Core Machinery Orders Jump 7.0% In October

(RTTNews) - The value of core machinery orders in Japan was up a seasonally adjusted 7.0 percent on month in October, the Cabinet Office said on Wednesday - coming in at 992.9 billion yen.

That beat forecasts for a decline of 1.8 percent following the 4.2 percent increase in September.

On a yearly basis, orders were up 12.5 percent - again surpassing expectations for 3.6 percent and up from 11.6 percent in the previous month.

For the fourth quarter of 2025, core machinery orders are expected to slip 0.9 percent on quarter and rise 2.2 percent on year at 9.474 trillion yen.

The total value of machinery orders received by 280 manufacturers operating in Japan decreased a seasonally adjusted 6.8 percent on month and 9.9 percent on year.

Meistgelesene Nachrichten

UBS-Aktie zieht an: Technologiechef Mike Dargan geht und wird N26-CEO
DroneShield-Aktie mit Kursfeuerwerk: Neuer Europa-Grossauftrag beflügelt
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
EQS-DD: Rheinmetall AG: Murat Küplemez, buy
Milliardenverluste für Shortseller: Turbulentes Jahr 2025 für die Tesla-Aktie
NVIDIA-Aktie im Fokus: Was die SchedMD-Übernahme für Anleger bedeutet
Elon Musk äussert Aktienfavoriten: Warum der Tesla-Chef auf Alphabet und NVIDIA im KI-Wettlauf setzt
Tilray- und Canopy Growth-Aktien im Blick: Erwartete US-Regulierungsänderungen treiben Cannabis-Titel nur zeitweise
Wichtige US-Daten im Fokus: SMI letztlich wenig bewegt -- DAX fährt schlussendlich Verluste ein -- US-Börsen schliessen uneinheitlich -- Asiens Börsen schliessen tiefer
Tesla-Aktie nähert sich Rekordhoch: Autonomes Fahren und Robotik treiben den Kurs

Top-Rankings

KW 50: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 50: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 50: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Datum Titel
00:05 Studie: Flüge in gehobenen Klassen deutlich klimaschädlicher
22:40 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Dow schwächer - Tesla auf Rekordhoch
22:37 'WSJ': Warner will zu Ablehnung von Paramount-Gebot raten - Netflix-Offerte vorn
22:29 Aktien New York Schluss: Dow schwächer und Nasdaq legt zu - Tesla auf Rekordhoch
22:18 AKTIE IM FOKUS: Tesla auf Rekordhoch - Wette auf autonomes Fahren läuft weiter
22:16 GNW-News: Aduro Clean Technologies schließt Shell GameChanger-Programm erfolgreich ab
21:36 ROUNDUP 2: EU-Kommission schlägt Aus vom Verbrenner-Aus vor
21:26 ROUNDUP 2: Klartext über den US-Präsidenten? Stabschefin rudert zurück
21:12 ROUNDUP 3: Merz lässt deutsche Beteiligung an Ukraine-Truppe offen
21:11 Trump kündigt Rede an die Nation an