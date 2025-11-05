Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’335 0.2%  SPI 17’051 0.1%  Dow 47’085 -0.5%  DAX 23’830 -0.5%  Euro 0.9306 0.0%  EStoxx50 5’629 -0.6%  Gold 3’964 0.8%  Bitcoin 82’623 0.3%  Dollar 0.8099 0.0%  Öl 64.5 0.2% 
Ausblick: ConocoPhillips öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Oktober 2025: So schätzen Experten die Novartis-Aktie ein
Ausblick: Moderna zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Wie Experten die Nike-Aktie im Oktober einstuften
So schätzen die Analysten die Nestlé-Aktie im Oktober 2025 ein
Irish Unemployment Rate Falls To 5.0%

(RTTNews) - Ireland's jobless rate decreased slightly in October, preliminary data from the Central Statistics Office showed on Wednesday.

The seasonally adjusted unemployment rate came in at 5.0 percent in October, down from 5.1 percent in September, which was the highest rate since December 2021.

In the corresponding month last year, the jobless rate was 4.2 percent.

The seasonally adjusted number of unemployed fell to 147,400 in October from 149,100 in September. A year ago, it was 120,600.

The youth unemployment rate, which applies to the 15-24 age group, rose marginally to 13.4 percent from 13.3 percent.

D-Wave nimmt neues Quanten-System für US-Verteidigung in Betrieb - Aktie schwächelt vor Zahlen
Novo Nordisk-Aktie dennoch etwas fester: Weniger Gewinn - Umsatzplus unter den Erwartungen
Palantir-Aktie trotzdem tiefer: Mehr Umsatz und Gewinn
US-Börsen letztlich leichter -- SMI beendet Handel im Plus -- DAX schliesst schwächer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
EVOTEC-Aktie knickt ein: EVOTEC kämpft weiter mit Verlusten - Kooperationsvereinbarung mit Sandoz
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: Anleger schicken AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag auf rotes Terrain
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall wird am Nachmittag ausgebremst
Top 5 der Autoindustrie: BYD-Aktie als heisser Tesla-Konkurrent
XRP Kurs Prognose: Ausgedient?
Geberit-Aktie in Grün: Jahresausblick nach starkem Quartal angehoben

Oktober 2025: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Oktober 2025 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich di ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Oktober 2025: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Im Oktober 2025 kam es weltweit zu grösseren Ausschlägen an den Börsen. Auch vor dem deutschen L ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Rohstoffe im Oktober 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
12:50 Kreml: Ukraine verheimlicht Einkesslung im Donbass
12:42 ROUNDUP: Qiagen sucht neuen Chef - Aktienrückkauf, Übernahme und Prognose erhöht
12:32 BASF-Aktie in Grün: Betrieb im umstrittenen Milliardenwerk in China gestartet
12:25 ROUNDUP 2: BMW verdient im Tagesgeschäft wie erwartet - Aktie im Plus
12:20 Deutsche Anleihen: Stagnation zur Wochenmitte - Warten auf US-Daten
12:19 ROUNDUP: Vestas engt Ziele nach gutem Quartal ein - Aktienrückkaufprogramm
12:16 Aktien Frankfurt: Dax sinkt weiter - Analyst sieht Gefahr größerer Korrektur
12:09 Linke und Grüne machen Druck für Digitalsteuer
12:08 Aktien Europa: Leichte Verluste - US-Vorgaben mahnen zur Vorsicht
11:53 ROUNDUP 3: Zölle und starker Euro treffen Siemens Healthineers - Aktie stürzt ab