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Wachsamkeit 08.05.2026 23:08:00

Iran-Krieg erhöht Inflationsunsicherheit: Europäische Zentralbank signalisiert Wachsamkeit

Iran-Krieg erhöht Inflationsunsicherheit: Europäische Zentralbank signalisiert Wachsamkeit

Die Europäische Zentralbank (EZB) ist sich nach den Worten von EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel der zunehmenden Risiken für die Preisstabilität bewusst und "sehr wachsam".

"Wir werden das Nötige tun, damit sich der energiegetriebene Preisanstieg nicht ausbreitet und verfestigt", sagte Nagel laut veröffentlichtem Redetext. Dass der EZB-Rat den Leitzins Ende April unverändert gelassen habe, ändere hieran nichts. "Das abwartende Vorgehen des EZB-Rats dient dazu, mehr Klarheit zu bekommen", sagte er. Die mittelfristigen Folgen des Iran-Kriegs für die Inflationsrate liessen sich weiterhin schwer einschätzen.

ESTR-Forwards preisen derzeit bis Jahresende zwei Leitzinserhöhungen um je 25 Basispunkte ein. Für Juni ist ein Zinsschritt derzeit zu 78 Prozent eingepreist.

DOW JONES

Weitere Links:

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