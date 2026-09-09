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10.09.2026 00:03:37

Indonesia Retail Sales Data Due On Thursday

(RTTNews) - Indonesia will on Thursday release July figures for retail sales, highlighting a light day for Asia-Pacific economic activity. In June, sales were down 3.0 percent on year.

Thailand will see August results for its consumer confidence index; in July, the index score was 51.8.

Australia will see September's inflation forecast from the Melbourne Institute; in August, inflation was seen higher by 4.9 percent.

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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