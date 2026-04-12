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13.04.2026 00:02:56

Indonesia Retail Sales Data Due On Monday

(RTTNews) - Indonesia will on Monday release February figures for retail sales, highlighting a light day for Asia-Pacific economic activity. In January, sales were up 5.7 percent on year.

New Zealand will see March results for the Performance of Services Index from BusinessNZ; in February, the index score was 48.0.

Finally, the markets in Thailand are closed until Thursday for the Songkran Festival.

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