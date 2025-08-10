Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’867 0.2%  SPI 16’566 0.0%  Dow 44’176 0.5%  DAX 24’163 -0.1%  Euro 0.9408 0.0%  EStoxx50 5’348 0.3%  Gold 3’398 0.0%  Bitcoin 94’561 -0.1%  Dollar 0.8084 0.3%  Öl 66.2 -0.3% 
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Roche-Aktie: Trotz Zoll-Streit - Roche sieht keine Gefahr für Schweizer Arbeitsplätze
Microsoft-Aktie: Microsoft stellt Updates ein - Millionen Rechner bald unsicher
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Sonntagabend
US-Regierung will Klarheit bei Zöllen auf Gold schaffen
Glencore-Aktie: Glencore übernimmt Batterie-Recycler Li-Cycle
11.08.2025 00:00:51

Indonesia Retail Sales Data Due On Monday

(RTTNews) - Indonesia will on Monday release July figures for retail sales, highlighting a light day for Asia-Pacific economic activity. In June, sales were up 1.9 percent on year.

Malaysia will see June data for unemployment; in May, the jobless rate was 3.0 percent.

Finally, the markets in Japan (Mountain Day) and Thailand (Queen Sirikit's birthday) are closed on Monday; Japan will be back on Tuesday, while Thailand is shuttered until Wednesday.

KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 32: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
