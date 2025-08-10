|
11.08.2025 00:00:51
Indonesia Retail Sales Data Due On Monday
(RTTNews) - Indonesia will on Monday release July figures for retail sales, highlighting a light day for Asia-Pacific economic activity. In June, sales were up 1.9 percent on year.
Malaysia will see June data for unemployment; in May, the jobless rate was 3.0 percent.
Finally, the markets in Japan (Mountain Day) and Thailand (Queen Sirikit's birthday) are closed on Monday; Japan will be back on Tuesday, while Thailand is shuttered until Wednesday.
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht wenig verändert ins Wochenende -- DAX schliesst stabil -- US-Börsen letztlich höher - NASDAQ mit Rekord -- Asiens Börsen enden uneins - Nikkei kräftig im Plus
Der heimische Aktienmarkt notierte am Freitag seitwärts. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich nahezu unbewegt. Die US-Börsen zogen zum Wochenausklang teils deutlich an. An den Börsen in Asien dominierten am Freitag die Verkäufer.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}