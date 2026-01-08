Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'308 -0.1%  SPI 18'338 -0.3%  Dow 49'031 0.1%  DAX 25'052 -0.3%  Euro 0.9312 0.0%  EStoxx50 5'910 -0.2%  Gold 4'437 -0.4%  Bitcoin 71'497 -1.8%  Dollar 0.7986 0.1%  Öl 61.2 1.4% 
08.01.2026

Iceland Trade Gap Narrows In December

(RTTNews) - Iceland's foreign trade deficit decreased in December from a year ago amid both exports and imports falling at equal rates, preliminary figures from Statistics Iceland showed on Thursday.

The trade gap narrowed to ISK 40.8 billion in December from ISK 45.9 billion in the corresponding month last year. In November, the deficit was ISK 32.4 billion.

Both the value of exports and imports plunged 12.0 percent from last year.

Exports of manufacturing products slumped 25.0 percent, and imports of capital goods, except transport, tumbled by 55.0 percent.

GBP/ISK 169.5293 -0.1685
-0.10

