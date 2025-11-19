|
19.11.2025 23:30:50
Hong Kong Inflation Data Due On Thursday
(RTTNews) - Hong Kong will on Thursday release October figures for consumer prices, highlighting a light day for Asia-Pacific economic activity. In September, consumer prices were up 0.1 percent on month and 1.1 percent on year.
Indonesia will provide Q3 numbers for its current account; in the three months prior, the current account deficit was IDR6.7 billion.
Taiwan will see Q3 data for current account and October figures for export orders. In Q2, the current account surplus was $36.23 billion, while export orders surged 30.5 percent on year in September.
