Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’531 0.4%  SPI 17’218 0.4%  Dow 46’139 0.1%  DAX 23’163 -0.1%  Euro 0.9291 0.3%  EStoxx50 5’542 0.1%  Gold 4’078 0.2%  Bitcoin 72’816 -2.0%  Dollar 0.8054 0.7%  Öl 63.7 -1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335NVIDIA994529Swiss Re12688156Novartis1200526Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Sandoz124359842
Top News
Trotz jüngster Korrektur: Cathie Wood bekräftigt Millionenprognose für Bitcoin
Korrelation bei ETFs: Der unterschätzte Schlüssel zur echten Diversifikation
Ausblick: CTS Eventim präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
NVIDIA-Aktie profitiert: Gewinn und Umsatz klettern weiter kräftig
Deutsche Bank Portfolio Q3 2025: NVIDIA, Microsoft & weitere Top-Positionen
Suche...
eToro entdecken
19.11.2025 23:30:50

Hong Kong Inflation Data Due On Thursday

(RTTNews) - Hong Kong will on Thursday release October figures for consumer prices, highlighting a light day for Asia-Pacific economic activity. In September, consumer prices were up 0.1 percent on month and 1.1 percent on year.

Indonesia will provide Q3 numbers for its current account; in the three months prior, the current account deficit was IDR6.7 billion.

Taiwan will see Q3 data for current account and October figures for export orders. In Q2, the current account surplus was $36.23 billion, while export orders surged 30.5 percent on year in September.

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall-Aktie: Ambitionierte Prognose treibt den Kurs - So reagieren RENK und HENSOLDT
Soros setzt neu auf: Diese Veränderungen nahm der Starinvestor im dritten Quartal 2025 vor
NVIDIA-Aktie profitiert: Gewinn und Umsatz klettern weiter kräftig
Deutsche Bank Portfolio Q3 2025: NVIDIA, Microsoft & weitere Top-Positionen
Bitcoin-Warnung: Experte sieht drastische Folgen
Cloudflare-Aktie im Sinkflug: Störung legt zeitweise Tausende Websites lahm
Vertrauensverlust bei DroneShield-Aktie? Abverkauf durch Manager sorgt für Skepsis bei Grossinvestoren
Trotz jüngster Korrektur: Cathie Wood bekräftigt Millionenprognose für Bitcoin
Blicke auf NVIDIA-Zahlen: SMI schliesst fester -- DAX beendet Handel etwas tiefer -- Wall Street letztendlich verhalten -- Asiens Börsen letztlich uneins
Nach Insider-Verkäufen und Kommunikationsfehlern: DroneShield-Aktie erholt sich

Top-Rankings

3. Quartal 2025: Darauf setzt David Einhorn an der Börse
So investiert David Einhorn im dritten Quartal 2025
Bildquelle: Paul Bereswill/Getty Images
Deutsche Bank Portfolio Q3 2025: NVIDIA, Microsoft & weitere Top-Positionen
Auch im dritten Quartal 2025 hielt die Deutsche Bank Beteiligungen an mehreren US-Unternehmen. S ...
Bildquelle: Elpisterra / Shutterstock.com
3. Quartal 2025: Diese Aktien hielt Zurich Insurance im Depot
So hat der Schweizer Versicherungskonzern im dritten Quartal investiert
Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
23:12 GNW-News: Quantexa gibt die allgemeine Verfügbarkeit von Quantexa Unify für Microsoft Fabric bekannt
22:59 Nvidia steigert Umsatz um über 60 Prozent
22:54 GNW-News: Exalate zum dritten Mal in Folge in den Main Software 50 Benelux gelistet
22:46 GNW-News: Quantexa als Kategorieführer in den Berichten "AML Transaction Monitoring" und "KYC Solutions" von Chartis Research 2025 ausgezeichnet
22:30 Selenskyj: Nur Trump kann Krieg beenden
22:18 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Kleine Erholung - Warten auf Nvidia
22:14 Aktien New York Schluss: Kleine Erholung - Warten auf Nvidia
21:47 US-Militärdelegation führt Gespräche in Kiew
21:07 ROUNDUP: Neue Angriffe Israels auf Gaza - Tote
20:53 Bundesverkehrsminister kündigt weitere Entlastungen bei Flugpreisen an