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Geldpolitik 07.10.2026 20:32:00

Fed-Protokoll: Mehrheit sieht weitere Zinserhöhung in diesem Jahr

Fed-Protokoll: Mehrheit sieht weitere Zinserhöhung in diesem Jahr

Das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung zeigt: Die Mehrheit der US-Notenbanker hält eine weitere Zinserhöhung bis zum Jahresende für wahrscheinlich.

Bei der jüngsten Sitzung der US-Notenbank ist die Mehrheit der Geldpolitiker von einem weiteren Zinsschritt in diesem Jahr ausgegangen. Aus dem am Mittwoch veröffentlichten Sitzungsprotokoll geht jedoch nicht hervor, dass die Währungshüter eine dringende Notwendigkeit für einen solchen Folgeschritt bereits bei der nächsten Sitzung im Oktober sahen.

Die Notenbanker befürworteten die Zinserhöhung im September einstimmig, um der hartnäckigen Inflation entgegenzuwirken. Viele Vertreter hielten die Zinsanhebung für gerechtfertigt, um dem Risiko einer über den Erwartungen liegenden Inflation zu begegnen. Einige waren der Ansicht, dass bereits die derzeitigen Aussichten auf einen Preisanstieg ein ausreichender Grund für eine Zinsanhebung sind.

Oktober-Zinsschritt nicht fest eingeplant

Die meisten FOMC-Mitglieder legten bei der September-Sitzung Prognosen vor, die eine weitere Zinserhöhung im Rahmen der beiden verbleibenden geldpolitischen Sitzungen der Fed in diesem Jahr - im Oktober und Dezember - vorsahen. Eine kleine Minderheit stellte Zinsschritte bei beiden Sitzungen in Aussicht.

Das Protokoll der Sitzung, das mit der üblichen dreiwöchigen Verzögerung veröffentlicht wurde, spiegelte jedoch keine eindeutigen Pläne wider, die Zinsen in diesem Monat erneut anzuheben. Dies deckt sich mit jüngsten Äusserungen führender Entscheidungsträger, die angedeutet haben, dass eine weitere Zinserhöhung bis Dezember warten kann.

"Die meisten Teilnehmer schätzten, dass eine weitere Anhebung der Zielspanne für den Leitzins bis zum Jahresende wahrscheinlich angemessen sein dürfte", heisst es im Protokoll. "Die Teilnehmer betonten jedoch, dass sie unvoreingenommen an jede Sitzung herangehen und die Entscheidungen bei künftigen Sitzungen von den eingehenden Informationen abhängen würden."

Fed-Futures sehen Zinsschritt im Dezember

Die US-Notenbank hatte ihren Leitzins am 16. September erstmals seit drei Jahren angehoben, und zwar auf 3,75 bis 4,00 Prozent. Eine grosse Mehrheit der Mitglieder des FOMC sah laut den nach der Sitzung veröffentlichten Zinsprognosen eine weitere Anhebung in diesem Jahr als wahrscheinlich an. Fed-Funds-Futures preisen einen solchen Zinsschritt mit einer Wahrscheinlichkeit von 86 Prozent für Dezember ein. Für Oktober wird ein unveränderter Leitzins erwartet.

DOW JONES

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