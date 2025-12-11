Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’912 -0.1%  SPI 17’744 -0.1%  Dow 47’973 -0.2%  DAX 24’245 0.5%  Euro 0.9331 -0.2%  EStoxx50 5’755 0.8%  Gold 4’231 0.1%  Bitcoin 71’608 -2.6%  Dollar 0.7947 -0.7%  Öl 61.1 -2.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Swiss Re12688156Givaudan1064593NVIDIA994529Idorsia36346343Novartis1200526
Top News
Analyse: Barclays Capital bewertet Givaudan-Aktie mit Overweight in neuer Analyse
EEII verschiebt Jubin-Frères-Übernahme auf 2026 - Aktie stabil
Bitcoin gibt nach: Fed-Zinssenkungshoffnung kann nicht stützen
Deutlicher Anstieg bei Erstanträgen auf US-Arbeitslosenhilfe
Lonza-Aktie verliert: Plattform Cocoon erhält FDA-Zulassung
Suche...
eToro entdecken
11.12.2025 15:12:36

EZB will Kapitalregeln für Banken vereinfachen

(Ausführliche Fassung)

FRANKFURT (awp international) - Die Europäische Zentralbank macht sich für eine Vereinfachung der komplexen Kapitalregeln für Banken in Europa stark. Die Zahl der Anforderungen soll verringert werden, zudem regt die EZB die Einführung eines weitaus einfacheren Aufsichtssystems für kleinere Banken an. Vor allem kleine Institute in Deutschland, darunter viele Sparkassen und Volksbanken, beklagen immer wieder die Fülle an Vorschriften.

"Der EZB-Rat schlägt vor, die EU-Bankenvorschriften deutlich stärker an der Verhältnismässigkeit auszurichten", teilte die Notenbank in Frankfurt mit. "Bewerkstelligen liesse sich dies durch Ausweitung des Anwendungsbereichs der bestehenden Regelungen für kleine Banken und deren umsichtige und einheitliche Vereinfachung."

Einfacher und schlanker

Eine weitere Empfehlung der vom EZB-Rat eingesetzten "Taskforce": Verschiedene Kapitalpuffer zusammenzulegen, die Geldhäuser gegen Krisen vorhalten müssen. Zudem sollen die regelmässigen EU-weiten Stresstests, in denen Aufseher Krisenfestigkeit von Banken anhand verschiedener Szenarien unter die Lupe nehmen, nach Willen der EZB schlanker angelegt werden - sowohl von der Methodik als auch vom Anwendungsbereich.

EU-Kommission muss entscheiden

Die EZB legt ihre Vorschläge nun der Europäischen Kommission vor, die beabsichtigt, 2026 einen Bericht zur Gesamtsituation des Bankensystems im Binnenmarkt herauszugeben. Um Europas Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, versucht Brüssel derzeit viele Vorschriften zu entschlacken.

Die komplexen Kapitalregeln für Banken in Europa wurden nach der globalen Finanzkrise ab 2008 eingeführt. Sie sind ebenso eine Lehre aus dem damaligen Zusammenbruch von Geldhäusern wie die gemeinsame EZB-Bankenaufsicht: Seit November 2014 beaufsichtigt die Zentralbank die grössten Banken im Euroraum direkt.

Furcht vor Nachteilen gegenüber der US-Konkurrenz

Hintergrund der Bemühungen um einfachere Regeln für Banken in Europa sind auch Bestrebungen der US-Regierung von Donald Trump, die Deregulierung der Finanzbranche voranzutreiben, etwa mit weniger strengen Kapitalregeln. Institute in Europa fürchten daher Nachteile gegenüber der US-Konkurrenz, die seit Jahren profitabler ist.

Auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte jüngst die Bankenregulierung in Europa als zu rigoros bezeichnet und der Finanzbranche ein Entgegenkommen in Aussicht gestellt.

"Vereinfachung bedeutet nicht Deregulierung"

Die Bundesbank begrüsste die Ergebnisse der Taskforce. "Unsere Vorschriften zur Regulierung der Banken sind alles in allem auch bisher nicht zu scharf", sagte Präsident Joachim Nagel. "Aber sie sind mitunter kleinteilig, kompliziert und manchmal widersprüchlich." Deregulierung auf Kosten der Finanzstabilität lehne man in grosser Einigkeit ab.

Bundesbank-Vorstand Michael Theurer betonte: "Vereinfachung bedeutet nicht Deregulierung." Vereinfachung könne aber in Regulierung, Aufsicht und Meldewesen Entlastungen bringen, "zum Beispiel durch weniger administrativen Aufwand und mehr Transparenz"./als/ben/DP/men

Meistgelesene Nachrichten

TUI-Aktie sinkt dennoch: Nach starken Zahlen kehrt die Dividende zurück
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Nach Anstieg vom Vortag: So schlagen sich die Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS am Mittwoch
Nach US-Zinsentscheid: US-Börsen schliessen mit Gewinnen -- SMI zum Handelsende knapp im Minus -- DAX schliesst etwas schwächer -- Asiens Börsen letztlich uneins
Marktturbulenzen: Warum die Oracle-Zahlen auch Aktien von SAP, Softbank und NVIDIA treffen unter Druck setzen
Goldsensation in China entfacht neues Interesse in der Bitcoin-Community
Goldpreis: Fed-Pressekonferenz sorgt für Hochspannung
Nach US-Zinsentscheid: SMI wenig bewegt -- DAX freundlich -- Wall Street schwächelnd erwartet -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich leichter
Altcoin-Sektor mit kräftigem Plus: Das schiebt Ethereum, Solana & Co. aktuell an
Analyst rät: Diese Tipps sollten Anleger beim Traden mit Bitcoin & Co. beherzigen

Top-Rankings

Stanley Druckenmiller: Diese Aktien hielt er im 3. Quartal 2025
Stanley Druckenmiller hat im dritten Quartal 2025 einige Veränderungen im Depot seines Duquesne ...
Bildquelle: TunedIn by Westend61 / Shutterstock.com
SMI Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 49/25
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 49: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
15:25 Generalstreik in Portugal gegen neues Arbeitsrecht
15:20 GESAMT-ROUNDUP 2: Koalition verspricht sanierte Straßen und stabile Beiträge
15:19 dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 11.12.2025 - 15.15 Uhr
15:15 ROUNDUP 2/Nato-Generalsekretär: 'Wir sind Russlands nächstes Ziel'
15:15 Aktien New York Ausblick: Auf Euphorie folgt Skepsis - Oracle enttäuscht
15:13 ROUNDUP: EZB will Kapitalregeln für Banken vereinfachen
15:11 Aktien Frankfurt: Dax schüttelt Angangsverluste ab - Erholung setzt sich fort
15:02 ROUNDUP/Bauern besorgt: Kosten steigen, Preise fallen
15:18 Nach Zinssenkung der US-Notenbank: Bitcoin gibt nach
14:52 USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe steigen unerwartet deutlich